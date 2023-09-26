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  4. Süleyman Soylu için çok konuşulacak MHP iddiası! "Bahçeli, veliaht olarak atarsa şaşırmayın" dedi, AK Parti sözleri dikkat çekti: İzleri siliniyor!

Süleyman Soylu için çok konuşulacak MHP iddiası! "Bahçeli, veliaht olarak atarsa şaşırmayın" dedi, AK Parti sözleri dikkat çekti: İzleri siliniyor!

26.09.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı 'destek' açıklamasının yankıları sürerken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. AK Parti içinde Soylu'ya karşı büyük bir 'antipati' olduğunu savunan Portakal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Soylu'ya ait bütün izleri sildiğini belirtirken "Bugün yarın Soylu, AK Parti'den istifa edip de MHP'ye katılırsa hiç şaşırmayın. Sonra da Bahçeli, MHP'nin başına veliaht olarak getirirse ona hiç hiç şaşırmayın" diye konuştu.

Süleyman Soylu için çok konuşulacak MHP iddiası! "Bahçeli, veliaht olarak atarsa şaşırmayın" dedi, AK Parti sözleri dikkat çekti: İzleri siliniyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir açıklama yaptı. Soylu için son günlerde ortaya atılan iddialara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, adeta açık destek verdi.

"Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır.” diyen Bahçeli, “Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: MHP SOYLU'NUN SONUNA KADAR ARKASINDADIR

Bahçeli açıklamasının devamında "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır." dedi.

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Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya yönelik 'destek' açıklaması Ankara kulislerinde gündem yaratırken, gazeteci Fatih Portakal'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

"Partisinden şu ana kadar hiç bir ses çıkmadı Soylu için. Süleyman Soylu'ya bir sitem var. Sitemin ötesinde bir kızgınlık var. AK Parti tarafında Soylu'ya bir mesafe olduğunu anlıyorsunuz." diyen Portakal dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MHP'NİN BAŞINA VELİAHT OLARAK GETİRİRSE ŞAŞIRMAYIN"

"Burada Devlet Bahçeli'nin arka çıkma sebebi de aslında; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya veya ona 'Sonuna kadar git' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar giden bir mesaj veriyor." diyen Portakal, "'Neden arkasında duruyor?' Derseniz... Bugün yarın Soylu, AK Parti'den istifa edip de MHP'ye katılırsa hiç şaşırmayın. Ondan sonra da Bahçeli, MHP'nin başına veliaht olarak getirirse ona hiç hiç şaşırmayın." diye konuştu.

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"AK PARTİ'DE ACAYİP BİR SÜLEYMAN SOYLU ANTİPATİSİ VAR"

AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'ya yönelik bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Portakal "Ancak şunu söyleyeyim, AK Parti'de acayip bir Süleyman Soylu antipatisi var. Edoğan bile gündeme getirmiyor ama vardır bunda bir iş."

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Portakal, sözlerini şöyle sürdürdü;

"YERLİKAYA, SOYLU'NUN BÜTÜN İZLERİNİ SİLİYOR"

"Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) var mesela 3 Haziran'da genel kurul yapılmıştı. Tekrar bir genel kurul yapılacak. Eski yönetimde Soylu'nun adamlarının olduğu söyleniyor. POLSAN'ın bile yapısını değiştiriyor Ali Yerlikaya. Bunu tek başına yapabilir mi? Hayır. Soylu'nun bütün izlerini siliyor. Bu işin sonu valla her yere kadar gider, ben size söyleyeyim."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Süleyman Soylu MHP ak parti

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