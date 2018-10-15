HABER

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

15.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girip kendisinden bir daha haber alınamaması sonrası Suudi hükümetini destekleyen sosyal medya kullanıcıları Türkiye ve Katar'ı "yalan söylemek ve yalan haber yapmakla" suçluyor.

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

BBC'nin İzleme Servisi'nin derlediği sosyal medya paylaşımlarının birinde Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında bir erkek olduğu da iddia edildi.

Bazı Suudi kullanıcılar Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in aslında Türkiye'de yaşayan Mısır'ın muhalif isimlerinden Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mahsub'un kadın kılığına girdiğini ve Kaşıkçı'nın nişanlısı gibi davranarak gazetecinin ortadan kaybolması hikayesini uydurduklarını ileri sürenler oldu.

Pek çok kullanıcı "bu komployu" desteklediğini düşündükleri fotoğrafları paylaştı.

1

SAHTE AL JAZEERA TWEETİ

Servisin incelemesinde yüzlerce Suudi kullanıcının Katar emirliğine bağlı Al Jazeera haber kanalının Twitter hesabında "yalan söyledikten sonra 50'den fazla mesajı sildikleri" iddia edildi.

Paylaşımların silinmesinin El-Cezire'nin yalan söylediğini bir kanıtı olarak göründüğünü savunan Muhammed El-Shega isimli bir kullanıcı, Al Jazeera'nin "Türk kaynakları: Suudi yetkilileri Kaşıkçı konsolosluktayken Suudi yetkilileri iki uçakla geldi" haberini sildiğini ileri sürdü.

Ancak El-Cezire'nin hesabında bu Twitter paylaşımı hâlâ duruyor.

Al Jazeera'nin paylaştığı iddia edilen "Kaşıkçı: Ben ölüyüm. İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüm ve parçalara ayrıldım" şeklindeki Twitter mesajının ise gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Türk basınında 'Suudi Arabistan'dan 15 kişilik suikast timi geldiği' yönündeki haberler de sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi.

Suudi hükümeti destekli El-Arabiya haber sitesi bu haberlerin daha sonra Türk yetkilileri tarafından çökertildiğini aslında gelen kişilerin Türk yetkililerle çalışacak müfettişler olduğu öne sürüldü.

Ancak Türk basınında bu yönde bir haber görülmedi.

PARTNERAralarında problem kalmamışAralarında problem kalmamış
Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştüBaşkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile kayıp gazeteci Kaşıkçı’yı görüştü
Kuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyorKuzey ile Güney Kore arasında yollar birleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı nişanlı erkek hatice cengiz Suudi Arabistan istanbul

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu

İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Berkay - Arda Turan kavgasında flaş gelişme! Arda Turan'a cinsel taciz davası

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

İlginizi Çekebilir

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 7 yorum
aynı gün 2 jet ve 15 ajan geldi, 28 türk çalışan izne gönderildi bide kamera var ama kayıt yapmıyormuş. tesadüf olsa gerek
HATİCE CENGİZ'i TV.'ler ekrana çıkartır GERÇEK BELLİ OLUR. Amma SUUD CİNAYETİ GİZLEYEMEEEEEZ.
Araplar nohut kadar beyinleriyle milleti kaldıracaklarını sanıyorlar. Fistanlı görgüsüz ayılar.
Bırakın gündemi değiştirmeyi bize ne Suudi gazeteciden..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.