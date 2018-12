Cemal Kaşıkçı 'Yılın Kişisi' seçildi

Amerikan Time dergisinin "yılın kişisi" unvanına layık gördüğü isimler Cemal Kaşıkçı, Maria Ressa, Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ile The Capital Gazette gazetesi oldu.

Böylece Time ilk kez hayatta olmayan birini 'Yılın Kişisi' seçmiş oldu.

Time dergisinin internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj