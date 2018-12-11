HABER

Cemal Kaşıkçı 'Yılın Kişisi' seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

ABD'li TIME dergisi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın da aralarında bulunduğu üç gazeteci ve bir gazeteyi 'Yılın Kişisi' seçti.

Cemal Kaşıkçı 'Yılın Kişisi' seçildi

Amerikan Time dergisinin "yılın kişisi" unvanına layık gördüğü isimler Cemal Kaşıkçı, Maria Ressa, Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ile The Capital Gazette gazetesi oldu.

Böylece Time ilk kez hayatta olmayan birini 'Yılın Kişisi' seçmiş oldu.

Time dergisinin internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."

Time dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklanmıştı.

Finalistler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'deki Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller de vardı.

PARTNERYerli füzeye Mısır'dan talepYerli füzeye Mısır'dan talep
Türk gizli servisine işkence iddiasıTürk gizli servisine işkence iddiası
Halk yaka silkiyor! Hırsız maymunlardan illallah geldiHalk yaka silkiyor! Hırsız maymunlardan illallah geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Time dergisi Yılın kişisi

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta korkunç olay! Kafa derisi koptu, kumandayı bulup canını kurtardı

Uşak'ta korkunç olay! Kafa derisi koptu, kumandayı bulup canını kurtardı

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçili öğrenci şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçili öğrenci şaşırttı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyayı salladı! Çorba 1, kavurmalı pilav 6 TL...

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Fransa'dan Trump'a sert yanıt: Burnunu sokma

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Gerilimde yeni perde! Resmen kabul ettiler: Anlaşma bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezegende gaz kaçağı var! Balon gibi şişiyor

Gezegende gaz kaçağı var! Balon gibi şişiyor

Halk yaka silkiyor! Hırsız maymunlardan illallah geldi

Halk yaka silkiyor! Hırsız maymunlardan illallah geldi

ABD Meksika sınırında gerginlik devam ediyor

ABD Meksika sınırında gerginlik devam ediyor

İşte dünyanın en pahalı düğünü! Konuklar 100 uçakla getirildi

İşte dünyanın en pahalı düğünü! Konuklar 100 uçakla getirildi

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

'Bayan yanı' tartışması havaya taşındı

'Bayan yanı' tartışması havaya taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.