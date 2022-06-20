Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimine canlı yayında gözleri dolarak tepki gösterdi! "Yazıklar olsun"

Cemal Metin Avcı'nın imza attığı vahşetten sonra müebbet hapis ile cezalandırılması beklenirken katilin öncesinde aldığı müebbet hapis cezasının mahkeme tarafından haksız tahrik indirimi ile 23 yıla düşürülmesi büyük tepki topladı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, karar hakkındaki tepkisini "Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor" sözleriyle dile getirdi.

CANLI YAYINDA GÖZLERİ DOLDU!

Avcı'nın cezasının haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmesine Habertürk spikeri Afşin Yurdakul isyan etti. Avcı'nın aldığı karara ilişkin haberi sunan Yurdakul'un gözleri dolarken tepkisini şöyle paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın olarak, bir basın mensubu olarak; bir kadın cinayeti haberini, sonrasında da açıklanan yargı kararları, hele böyle vicdan yaralayıcıysa, haber gibi dümdüz okuyup geçmek çok zor. İnsanın elinin, sesinin titremeden bu haberlere yaklaşması çok zor.

"Karşımızda vahşice işlenmiş bir cinayet var ve 'haksız tahrik' ile 23 yıla indirilmiş bir cezadan bahsediyoruz.

"HEPİMİZE YAZIKLAR OLSUN!"

"İnsanın gönlüne, kulağına şu geliyor: 'Vahşice öldürülürseniz, 23 yıl alıyor bunu yapan.' Böyle bir his oturuyor içinize. Yaşadığım ülkede adaletle ilgili böylesi endişeler duymamayı arzu ederim. Benim gibi hisseden milyonlarca kadın var. Bunu da karar vericilerimiz, hukukçularımız, yetkililerimiz çok iyi biliyorlar.

"Bunları konuşmayacaksak, bu ülkede neyi konuşacağız bilmiyorum. Bugün vicdanınız yaralanmıyor, sızlamıyorsa, ben hepinize yazıklar olsun diyorum."



