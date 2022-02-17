Cemre havaya ne zaman düşecek? 2022 birinci cemrenin düşme tarihi!

İlk cemrenin ne zaman düşeceği ve yazın geleceği tarih araştırılıyor. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki yakın süreçte düşecek. Kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, üç tane olduğuna inanılmakta. Peki ilk cemre ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Halk arasında cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılmakta.

Üç tane olan cemrenin ilki havaya (19-20 Şubat 2022), ikincisi suya (26-27 Şubat 2022) ve üçüncüsü de (5-6 Mart 2022) toprağa düşecek. Yani buna göre ilk cemre 19 ve 20 Şubat 2022 tarihlerinde, önümüzdeki hafta sonunda havaya düşmüş olacak.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

"Ateş", "kor" anlamını ifade eden cemrenin her sene Şubat aylarının sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Aynı zamanda "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret etmekte.

"Cemre düşmesi" olayı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.



