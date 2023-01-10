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Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? 2023 cemre düşmesi tarihleri!

10.01.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemre düşmesi havaların ısınmasını ve kıştan bahara geçişi ifade eder. 2023 yılında cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Senede üç kere düşen cemre suya, toprağa ve havaya düşer. Peki Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 2023 cemre düşmesi tarihleri!

Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? 2023 cemre düşmesi tarihleri!

Soğuk havaların etkisini sürdürmesiyle, sıcak havaların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Peki Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte 2023 cemre düşmesi tarihleri!

Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? 2023 cemre düşmesi tarihleri!

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üç tane olan cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? 2023 cemre düşmesi tarihleri!

CEMRE NE DEMEK?

Cemre "Ateş", "kor" anlamına gelir ve her sene şubat ayı sonlarına doğru başlar. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Cemre düşmesi, hayvancılıkla ilgilenenler için soğuk yüzünden dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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