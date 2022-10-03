HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cenazeye gidiyorlardı! Erzincan'da midibüs devrildi, yaralılar var

Cenazeye gidiyorlardı! Erzincan'da midibüs devrildi, yaralılar var

03.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da cenaze için Bursa'dan yola çıkanların içinde bulunduğu midibüs devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeye gidiyorlardı! Erzincan'da midibüs devrildi, yaralılar var

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05. 30 sıralarından meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa’dan yola çıkıp Tunceli’nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı.

AW726482_04

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı’dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı.

"DÜZ YOLDA BİR ANDA MİDİBÜS DEVRİLDİ"

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar Solmaz, “Bursa’dan Ovacık’a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi.” dedi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehidin vasiyeti Türkiye'yi ağlatmıştı! Belediye Başkanı duyurduŞehidin vasiyeti Türkiye'yi ağlatmıştı! Belediye Başkanı duyurdu
Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...Son Dakika: Altılı masa toplantısı sonrası 6 siyasi parti genel başkanından ortak açıklama: En kısa sürede...
Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.