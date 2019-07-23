Çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün mü?

Peki çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün müdür? Sorunun yanıtı ve daha fazlasını Medikal Estetik Hekimi Seran Göçer, bizler için yanıtladı. Yüz oranlarını planlarken, 3 ana bölgeden bahsidilir .Üst yüz, orta yüz ve alt yüz. Alt yüz bölgesi; hem yüz ovalindeki sarkma hattı hem de altın oran açısından önemli. Bu yüzden de özellikle tüm çene hattı boyunca yapılan dolgu uygulamaları yüzün daha estetik ve genç görünmesine yardımcı olur.
ALTIN ORAN YÖNÜNDE DEĞİŞİM
Bu işlem, çenesi diğer bölgelere göre daha küçük olan ya da yüz ovali yeterince keskin olmayan kişilerde yüzün oranlarını altın oran yönünde değiştirir. Çenenin geride oluşu, çene hattı çizgisi belirsizliği ve asimetri gibi sorunlar, hastaların en büyük şikayetlerinden bazıları. Çene bölgesindeki sarkmalar ise hastaların en çok şikayet ettiği nokta olarak karşımıza çıkıyor.
Çünkü yüz ovalinin bozulması ve yüz konturunun değişmesi, kişiyi olduğundan yaşlı ve üzgün gösterir. Çene bölgesi sarkmaları özellikle 'marionet' adı verilen -dudak çene çizgisi- ile başlar ve çene bölgesindeki hacim kaybından dolayı yüz konturu aşağıya doğru gevşer.
YÜZ HATLARININ CANLI VE ÇEKİCİLİĞİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ DETAY
Güçlü bir çene şekli ve çizgisi; gençliği, canlılığı ve çekiciliği belirleyen en önemli detaydır. Bu yüzden boyun ve çene görünümüyle ilgili şikayeti olanlar için yapılacak uygulamalarda öncelikle çene hattını iyileştirmek ile başlanmalı. Çünkü burası boyun ile yüz arasında sınır bölgedir ve sıklıkla çene biraz dışarı çıkarılırsa iyi bir profil elde edilebilir. İnce iğneler ile enjekte edilen dolgu malzemesiyle çeneye kolayca hacim verilebilir, çenenin konturları ön plana çıkarılabilir, eğer varsa asimetrisi giderilebilir ve çene yüzle uyumlu bir şekle getirilebilir.
Deformasyonu fazla yüzlerin yeniden biçimlendirilmesi için özel olarak tasarlanan yüz kontürünün yeniden şekillendirilmesi, elmacık kemiği ve çene bölgesine hacim kazandırmak için özel olarak geliştirilmiş, yüksek oranda çapraz bağlı derine uygulananan yoğun dolgular kullanılmalı.
YÜZ OVALİ VE ÇENE BÖLGESİNE VOLÜM KAZANDIRIYOR
Bu dolgu, cilt altı dokularda hacim sağlayarak, yüz ovali ve çene bölgesinin volüm kazanmasını sağlıyor. Böylece ciltteki deformasyonlara anında düzeltici etki göstererek yüz uyumunda gözle görülür farklılıklar gerçekleştirilebiliyor.
DOĞAL BİR YÜZ GÖRÜNÜMÜ İÇİN NELER ÖNEMLİ?
Konu dolgular olunca, bir diğer önemli nokta da abartılı ve şiş yüz hatlarından uzak durmak gerekliliği. Özellikle de doğallık arayan hastalarım için bu olamazsa olmaz. Bu konuda yeni dolgu uygulama teknikleri bize yardımcı oluyor. Yüzü dolgu uygulamaları ile büyütmek yerine tam aksine inceltip yukarıya kaldırılmalı.
Yaş alırken yüz hatlarımızda gevşemeler ortaya çıkar. Cildimiz elastikiyet kaybeder ve sarkar, yüzü taşıyan hatlar bozulur, cildin altındaki yağ yastıkçıkları hem azalır hem de aşağıya sarkar. Böyle durumlarda sarkma öncelikli ise; ilk olarak ameliyatsız yüz germe işlemleri ile cilt yukarı kaldırılır.
DAHA İNCE VE KESKİN YÜZ HATLARI İÇİN
Sonrasında ise yeniden yüz şekillendirme için dolgu uygulamaları yapılır. Böylece gergin bir cilt ve çok daha ince ve genç bir yüz elde edilir. Özellikle yanaklar ve çene hattında yapılan uygulamalar, yüzü daha ince ve keskin hatlı bir görünüme kavuşturur.
ERKEK HASTALARDA YAPILAN DOLGU UYGULAMALARI DAHA FARKLI OLUYOR
Erkek yüzü ise; tamamen farklı ele alınmalı. Son iki yıldır uluslararası kongrelerde erkek yüzü uygulamaları ayrıca yoğun olarak işleniyor. Çünkü erkek yüzünün hatları anatomik olarak farklı, daha kaslı ve hatları keskin. Erkek hastalarda yapılan dolgu noktaları da bu yüzden farklı oluyor. Erkek yüzünü dolgu ile çok olumlu yönde değiştirmek mümkün.
Yanak ve çene hattını keskin hale getirerek daha genç ve dinç ama en önemlisi daha erkeksi bir yüz görünümü elde edebiliriz. Dolgu uygulaması, yaklaşık 20 dakika sürer ancak önemli olan iyi bir sonuç elde etmekdir. Bu da doktor ve hastanın birbirini iyi anlamaları ve iyi bir planlama ile mümkün olur.
EN ETKİLİ SONUÇ İÇİN 20 GÜN BEKLENMELİ
O yüzden öncesinde görüşme ve planlama çok değerlidir. Dolgu sonrası ise hemen değişiklik görülür. Fakat en iyi halini alması 20 gün sürer. Eğer farklılaşmadan daha iyi bir görünüme kavuşmak istiyorsanız; bu tedaviler tam sizlik.
Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer
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