Çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün mü?

Peki çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün müdür? Sorunun yanıtı ve daha fazlasını Medikal Estetik Hekimi Seran Göçer, bizler için yanıtladı. Yüz oranlarını planlarken, 3 ana bölgeden bahsidilir .Üst yüz, orta yüz ve alt yüz. Alt yüz bölgesi; hem yüz ovalindeki sarkma hattı hem de altın oran açısından önemli. Bu yüzden de özellikle tüm çene hattı boyunca yapılan dolgu uygulamaları yüzün daha estetik ve genç görünmesine yardımcı olur. ALTIN ORAN YÖNÜNDE DEĞİŞİM Bu işlem, çenesi diğer bölgelere göre daha küçük olan ya da yüz ovali yeterince keskin olmayan kişilerde yüzün oranlarını altın oran yönünde değiştirir. Çenenin geride oluşu, çene hattı çizgisi belirsizliği ve asimetri gibi sorunlar, hastaların en büyük şikayetlerinden bazıları. Çene bölgesindeki sarkmalar ise hastaların en çok şikayet ettiği nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yüz ovalinin bozulması ve yüz konturunun değişmesi, kişiyi olduğundan yaşlı ve üzgün gösterir. Çene bölgesi sarkmaları özellikle 'marionet' adı verilen -dudak çene çizgisi- ile başlar ve çene bölgesindeki hacim kaybından dolayı yüz konturu aşağıya doğru gevşer.

YÜZ HATLARININ CANLI VE ÇEKİCİLİĞİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ DETAY Güçlü bir çene şekli ve çizgisi; gençliği, canlılığı ve çekiciliği belirleyen en önemli detaydır. Bu yüzden boyun ve çene görünümüyle ilgili şikayeti olanlar için yapılacak uygulamalarda öncelikle çene hattını iyileştirmek ile başlanmalı. Çünkü burası boyun ile yüz arasında sınır bölgedir ve sıklıkla çene biraz dışarı çıkarılırsa iyi bir profil elde edilebilir. İnce iğneler ile enjekte edilen dolgu malzemesiyle çeneye kolayca hacim verilebilir, çenenin konturları ön plana çıkarılabilir, eğer varsa asimetrisi giderilebilir ve çene yüzle uyumlu bir şekle getirilebilir. Deformasyonu fazla yüzlerin yeniden biçimlendirilmesi için özel olarak tasarlanan yüz kontürünün yeniden şekillendirilmesi, elmacık kemiği ve çene bölgesine hacim kazandırmak için özel olarak geliştirilmiş, yüksek oranda çapraz bağlı derine uygulananan yoğun dolgular kullanılmalı. YÜZ OVALİ VE ÇENE BÖLGESİNE VOLÜM KAZANDIRIYOR Bu dolgu, cilt altı dokularda hacim sağlayarak, yüz ovali ve çene bölgesinin volüm kazanmasını sağlıyor. Böylece ciltteki deformasyonlara anında düzeltici etki göstererek yüz uyumunda gözle görülür farklılıklar gerçekleştirilebiliyor.