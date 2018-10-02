Çeneniniz yüzünüzle orantılı mı?

Çene ucu ve burun profili oluşturan en önemli iki yapıdır. Bu nedenle yüzün diğer bölümleriyle orantılı ve uyumlu olması gerekmektedir. Profilin dengelenmesi amacıyla çene estetiği yapılır, böylece daha güzel bir görünüm elde edilir.
Özellikle çenesi ve alnı geride olan kişilerde, burun estetiği tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu kişilerde ameliyat öncesi analizlerde burun ile birlikte çene ve alın da değerlendirip gerek görüldüğü takdirde çeneye yağ enjeksiyonu veya implant uygulanabilir, çene öne alınabilir, alın geride ise alın bölgesine yağ enjeksiyonu yapılabilir.
Çene operasyonlarında ikinci bir seçenek olarak implant uygulaması da yapılabiliyor. Bu yöntemde herhangi bir iz kalmaması için ağız içinden bir kesi açılıyor ve çene kemiğinin üzerine bir çene implantı yerleştirilerek ağız içindeki kesi kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılıyor.
Çene estetiği planlanırken yüz ya da çene uzunluğunun kısa veya uzun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Dudaklardan geçen düşey çizgisinin erkeklerde çene ucundan geçmesini, kadınlarda çene ucunun bu çizginin 2-3 mm gerisinde olmasını tercih ediyoruz.
Çene estetiğinde genellikle cerrahi müdahaleler ağız içinden yapılıyor, bu nedenle görülen bölgelerde iz kalmıyor. Küçük çeneleri büyütmek için sentetik materyaller kullanılır. Bununla birlikte hastanın kendi dokuları kullanılarak da bu işlem gerçekleştirilebilir. Büyük veya çıkık çenelerde ise kemiğe yönelik cerrahi işlemler yapılır. Alt çene büyütme işlemi bazen gıdı bölgesine yapılan küçük bir liposuction müdahalesi ile kombine edilebilir. 45 dakikada çarpıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.
Yüz bölgesindeki hacim eksikliklerini gidermek için ise dolgu enjeksiyonu yapılabilir. 15 dakikalık bir müdahalenin ardından çene kontürlerinde önemli değişiklikler görülebilir.
Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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