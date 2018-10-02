Çeneniniz yüzünüzle orantılı mı?

Çene ucu ve burun profili oluşturan en önemli iki yapıdır. Bu nedenle yüzün diğer bölümleriyle orantılı ve uyumlu olması gerekmektedir. Profilin dengelenmesi amacıyla çene estetiği yapılır, böylece daha güzel bir görünüm elde edilir.

Özellikle çenesi ve alnı geride olan kişilerde, burun estetiği tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu kişilerde ameliyat öncesi analizlerde burun ile birlikte çene ve alın da değerlendirip gerek görüldüğü takdirde çeneye yağ enjeksiyonu veya implant uygulanabilir, çene öne alınabilir, alın geride ise alın bölgesine yağ enjeksiyonu yapılabilir.

Çene operasyonlarında ikinci bir seçenek olarak implant uygulaması da yapılabiliyor. Bu yöntemde herhangi bir iz kalmaması için ağız içinden bir kesi açılıyor ve çene kemiğinin üzerine bir çene implantı yerleştirilerek ağız içindeki kesi kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılıyor.

Çene estetiği planlanırken yüz ya da çene uzunluğunun kısa veya uzun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Dudaklardan geçen düşey çizgisinin erkeklerde çene ucundan geçmesini, kadınlarda çene ucunun bu çizginin 2-3 mm gerisinde olmasını tercih ediyoruz.