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Cennet cehenneme döndü! Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 80'e yükseldi!

12.08.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Hawaii eyaletindeki devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 80'e yükseldi. Maui Adası'ndaki orman yangınlarında söndürme çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Cennet cehenneme döndü! Hawaii'deki yangınlarda ölü sayısı 80'e yükseldi!

Turizm cenneti olarak bilinen Hawaii'deki orman yangınları Dora Kasırgası'nın da etkisiyle bir felakete dönüştü. Yüzde 80'inin yandığı belirtilen Maui Adası'ndaki ekipler seferber olmuş durumda.

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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ada yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 80’e yükseldiği, itfaiye ekiplerinin Lahaina, Pulehu/Kihei ve Maui'nin yukarı kesimlerinde alevleri söndürmek ve yangınları kontrol altına almak için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Cuma günü saat 18:10’da Puukolii'nin yukarısında rapor edilen Ka'anapali yangınının saat 20:30'dan önce yüzde 100 kontrol altına alındığı bildirildi. Yangın, operasyon başlamadan önce sıraya giren tahmini 400 araç için yaklaşık 3 bin galon gaz ve 500 galon dizel dağıtmak üzere Cuma günü bir ilçe yakıt istasyonunun konumlandırıldığı bölgede çıktı. Cumartesi günü yakıt dağıtımı yapılmayacak” denildi. Polisin ise hem Ma'alaea hem de Waihe'e üzerinden Batı Maui'ye erişimi kısıtladığı, Honoapiilani Otoyolu’nun ise Lahaina'dan ayrılan araçlar için açık olduğu ifade edildi. Yanan tarihi Lahaina kasaba bölgesinin barikatlarla çevrili kalmaya devam ettiği, insanlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldığı ayrıca maske ve eldiven takılmasının tavsiye edildiği belirtildi. Ayrıca Cuma günü itibariyle de acil tahliye sığınaklarında toplam 1418 kişinin bulunduğu ifade edildi. Gönüllülerin yangından etkilenenler için yiyecek, su ve diğer malzemeler dağıttığı, kaybolan kişilere dair bilgi almak isteyen aile üyeleri için de Aile Yardım Merkezi’nin hafta sonu da hizmet verdiği bildirildi.

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Daha önce yapılan açıklamada da Lahaina yangının yüzde 85 oranında, Pulehu/Kihei yangının yüzde 80 ve Maui’nin yukarı kesimlerindeki yangının da yüzde 50 oranında kontrol altına alındığı belirtilmişti. (DHA)

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yangın Hawaii abd

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