"Cennet meyvesi" hurmada rekolte yüzleri güldürüyor

"Hurma üretiminde Türkiye'de 2. sıradayız. Alan bakımından ise Türkiye'de 4. sırada bulunuyoruz. Geçen yıl rekoltemiz 7 bin ton iken bu yıl 7 bin 800 tona çıktı. Son yıllarda üretimde ciddi bir ilerleme söz konusu. Çiftçilerimiz üretimden çok memnun. Gölbaşı ilçesinde badem ve fıstık yerine cennet meyvesi hurma yetiştiriciliğini tercih ediyor. Çünkü pazar sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca hurmada ciddi gelir sağlanıyor. Bahçelerde üretilen hurmalar konvansiyonel olarak 3 lira, organik hurma ise kilosu 7 liradan alıcı buluyor. Çiftçilerimiz bu durumdan çok mutlu ve doğal olarak biz de mutluyuz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da son yıllarda hurma üretiminin artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Ürün, çevre illerden gelen işçilerce erken saatlerde toplandıktan sonra kasalara konuluyor. Bahçelerde üretilen hurmalar konvansiyonel olarak 3 lira, organik hurma ise kilogramı 7 liradan alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Karaburun, Azaplı, Kekikli, Bağlarbaşı ve İnekli köylerinde 1500 dönümlük arazide yetiştirilen, "cennet meyvesi" olarak bilinen hurmada hasat başladı.

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen hurma, bu yılki rekoltesiyle üreticiyi memnun etti.

Gölbaşı'nda üretilen hurmaların çevre illerden özellikle Şanlıurfa'ya gönderildiğini ifade eden Alan, Şanlıurfa'da çok ciddi müşteri potansiyelini olduğunu ve oradaki tüccarın ilçeye gelip bir veya 2 ton hurma aldığını söyledi.

- "Önümüzdeki yıllarda ihracat edilecek"

Alan, olgunlaşmasını beklemeden elma gibi tüketilen çikolatalı hurmanın da üretildiğini dile getirerek, "Ayrıca bir de organik olan hurma vardır. İleriki yıllarda kurutularak yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda cennet hurmasının işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesise destek vererek bütün ülkelere ihracatı söz konusu olacak." dedi.

Gölbaşı'nda yetişen hurmanın diğer bölgelerde yetiştirilen hurmadan farklı olduğunu anlatan Alan, "Buradaki hurma soğuk hava deposuna ihtiyaç duymadan 3 ve 4 ay gibi uzun sürede dayanabiliyor. Bu da pazar için çok ciddi destek buluyor." diye konuştu.

- "Her yıl alıcı buluyor"

Hurma üreticisi Yakup Karasoy da 30 dönüm alanda hurma yetiştirdiğini belirterek, "Gölbaşı ilçesindeki hurmanın görünümü farklıdır. Her yıl alıcı buluyor. Rağbet fazla. Dayanıklılığı ise diğer bölgelerdeki hurmalara göre daha dayanıklıdır." ifadesini kullandı.

Gölbaşılı Zekeriye Bilgi ise ilçeye bağlı köylere gelip sabahtan akşama kadar bahçelerdeki cennet meyvesi hurmaları topladıklarını ve bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

