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Centilmen motosikletçiler prostat kanseri için yollarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Prostat kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliğine katılan şık giyimli yaklaşık 300 motosikletçi, Tarihi Yarımada'da tur attı

İSTANBUL (AA) - Prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "The Distinguished Gentleman's Ride 2019 İstanbul" etkinliği kapsamında şık giyimli yaklaşık 300 motosikletçi, Tarihi Yarımada'yı turladı.

The Distinguished Gentleman's Ride İstanbul Organizatörü Attila Algan, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "The Distinguished Gentleman's Ride" (centilmen sürüşü) etkinliğinin her yıl eylül ayının son pazar günü dünya çapında düzenlendiğini dile getirdi.

Algan, "The Distinguished Gentleman's Ride" projesinin prostat kanserine dikkat çekmen amacıyla düzenlendiğini dile getirerek, "Prostat kanseri ile mücadele için bağış topluyoruz. Şu anda dünyanın 110 ülkesinde 700'e yakın şehirde bu organizasyon yapılıyor. Bu sene 280 motorcu kayıt yaptırdı. Organizasyona klasik ve klasik görünümlü motorlarıyla şık giyimli sürücüleri dahil ediyoruz. Kanserle mücadele amacıyla düzenlenen etkinliğe çok daha fazla motorcu katılır ama biz hikayemize uygun olarak belli bir motor tipiyle yapıyoruz." diye konuştu.

"The Distinguished Gentleman's Ride" etkinliğinin motosikletçilerle ilgili genellikle negatif olan ön yargıyı değiştirmek amacıyla başladığını ifade eden Algan, "2012'de ilk düzenlendiğinde çok iyi bir etki yarattı. Bunun üzerine prostat kanseriyle mücadele amacıyla düzenlenmeye başladı. Etkinliğe kadın motorcular da katılıyor. Kanser dediğimiz zaman herkese dokunuyor. Bu sene 30 kadın motosikletçi katıldı." dedi.

Klasik motosikletiyle etkinliğe katılan Halide Aktaş, çocukluğundan beri motosiklete bindiğini dile getirdi.

Aktaş, ailecek uluslararası sürüşlere çıktıklarını anlatarak, "Bu bir yaşam tarzı. The Distinguished Gentleman's Ride hep katılmak istediğim bir etkinlikti. Bu kıyafet ve klasik motosikletlerle güzel bir amaç için yola çıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Bomontiada'dan yola çıkan yaklaşık 300 motosikletli, Tarihi Yarımada'da tur attı.

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Anahtar Kelimeler:
"The Distinguished Gentleman's Ride" Motosiklet prostat kanseri

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