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Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında, aralarında telefon, tekne motoru ve otomobil lastiğinin de olduğu yaklaşık 500 kilogram atık toplandı.

Bodrum Yarımadası'nın çeşitli koylarında deniz dibi temizliği çalışması devam ediyor. Yalıkavak limanı ve çevresinde 11 kişilik dalgıç timi deniz dibi temizliği yaptı.

Temizlik çalışması su altı kamerasınca görüntülendi

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, denizden cep telefonu, bıçak, makas, tekne motoru, cam, tekstil ve araç lastiklerinin bulunduğu yaklaşık 500 kilogram atık çıkarıldı.
Bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkarılan malzemeler sahilde bir süre sergilendi.
Temizlik çalışmasına, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler kıyı temizliği yaparak ekiplere destek verdi.
Atık malzemeler arasında sıkışan deniz canlıları ise suya bırakıldı.
Çalışmalara katılan dalgıç Öner Karaçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik çalışmasının insanlara çevre bilinci oluşturmaya başladığını söyledi.
İnsanların kolay yolu seçerek çöplerini denize attığına işaret eden Karaçiçek, "Hem insanların attığı hem de dere yoluyla denize ulaşan atıklar da var. Her geçen gün insanlar daha çok bilinçleniyor." diye konuştu.
Temizlik çalışması, su altı kamerası tarafından kaydedildi. (AA)
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Muğla deniz

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