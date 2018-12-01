Cep telefonu kayıt harcı 618 TL olacak!

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kayıt harcına yeni bir zam daha geliyor. 9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenlemeyle harç tutarı, 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarılmıştı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yılbaşında bu tutar 118.65 TL daha artacak.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23.73 olarak belirlendi.

Belirlenen bu oran 2019 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve cezalardaki artışa da esas teşkil edecek. Bu kapsamda IMEI kayıt harcı olarak da bilinen “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı” da yeniden değerleme oranında artırılacak.

Böylece bu ayın başında 170.7 TL’den 500 TL’ye yükseltilen telefon harcı da yüzde 23.73 oranında zamlanacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan harç tutarı da 118.65 TL daha artarak, 618.65 TL'ye çıkarılacak. Artan bu tutar, özellikle Apple'ın iPhone modellerini ABD'den alıp, Türkiye'de kullanmak isteyenleri olumsuz etkileyecek.

Türkiye’de yurtdışından getirilen cep telefonları için 2012 yılının ikinci yarısında yürürlüğe giren kayıt harcı, 7 yılda 6 kat artmış olacak.

Kaynak: Teknolojioku

