Cep telefonunda çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulundu! Savunması polisleri bile şaşkına çevirdi... "12 aydır yatak çarşaflarımı değiştirmiyorum"

26 yaşındaki Kieran Slater, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldıktan birkaç hafta sonra cep telefonunda bulunan uygunsuz görüntüler nedeniyle yeniden tutuklandı. Uygunsuz çocuk resimlerini indirip dağıttığını kabul ettikten sonra Ağustos ayında mahkeme karşısına çıkan Kieran Slater, olayın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra bu kez yastığının altında bulunan cep telefonu nedeniyle tutuklandı.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

12 aydır çarşafları değiştirmediği için cep telefonunun varlığını bilmediğini dile getiren Slater, uygunsuz çocuk görüntülerinin bulunduğu cep telefonunun kendisine ait olduğunu kabul etti. StokeonTrentLive'ın haberine göre Slater iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Cinsel Suçlular Kaydı'nda yer almaya devam ediyor ve 10 yıl boyunca Cinsel Zararı Önleme Kararını (SHPO) uygun hareket etmek zorunda.