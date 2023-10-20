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    4. Cep telefonunda çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulundu! Savunması polisleri bile şaşkına çevirdi... "12 aydır yatak çarşaflarımı değiştirmiyorum"

    Cep telefonunda çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulundu! Savunması polisleri bile şaşkına çevirdi... "12 aydır yatak çarşaflarımı değiştirmiyorum"

    20.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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    26 yaşındaki Kieran Slater isimli bir adamın cep telefonundan çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulundu. Uygunsuz görüntülerin bulunduğu cep telefonunun yastığının altından çıkması üzerine Slater, çarşafları 12 aydır değiştirmediği için cep telefonunun varlığından habersiz olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

    26 yaşındaki Kieran Slater, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldıktan birkaç hafta sonra cep telefonunda bulunan uygunsuz görüntüler nedeniyle yeniden tutuklandı. Uygunsuz çocuk resimlerini indirip dağıttığını kabul ettikten sonra Ağustos ayında mahkeme karşısına çıkan Kieran Slater, olayın üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra bu kez yastığının altında bulunan cep telefonu nedeniyle tutuklandı.

    SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    12 aydır çarşafları değiştirmediği için cep telefonunun varlığını bilmediğini dile getiren Slater, uygunsuz çocuk görüntülerinin bulunduğu cep telefonunun kendisine ait olduğunu kabul etti. StokeonTrentLive'ın haberine göre Slater iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Cinsel Suçlular Kaydı'nda yer almaya devam ediyor ve 10 yıl boyunca Cinsel Zararı Önleme Kararını (SHPO) uygun hareket etmek zorunda.

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