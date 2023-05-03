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  4. Cep telefonunu suya düşürünce bu yöntemi buldular! Hem şaşırttı hem de güldürdü... İlginç anlar böyle görüntülendi

Cep telefonunu suya düşürünce bu yöntemi buldular! Hem şaşırttı hem de güldürdü... İlginç anlar böyle görüntülendi

03.05.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta çalışırken cebinden kayıp denize düşen telefonunu kurtarabilmek için arkadaşı bacaklarından tutup denize sarkıttı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerinde deniz kenarında çalışma yapan Metin Biçer'in telefonu cebinden kayıp denize düştü. Kıyıdaki kayalıklara yakın bir bölgeye düşen telefonunu almak isteyen Metin Biçer'i yanında bulunan arkadaşı, bacaklarından tutarak ters şekilde denize sarkıttı. Bir süre denizde aradıktan sonra telefonunu kurtaran şahıs, telefonu arka cebine koyduktan sonra sarkıtan arkadaşı tarafından yukarıya çekilti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZİN İÇİN DE GÜZEL BİR EĞLENCE OLDU"

O anları kaydeden Nurettin Uçar, tehlikeli bir hareket gibi görünse de derin bir bölge olmadığı için korkulacak bir durumun olmadığını dile getirerek, “Orada tadilat yapıyorduk, arkadaşın telefonu cebinden denize düştü. Deniz soğuk olduğu için giremedik, öyle bir yöntem denedik. Pek derinlik yoktu, telefon da kıyıya yakındı. Bizim için de güzel bir eğlence oldu. Telefonu aldı, tamire verdik çalışmasına bakılacak, eski taktik pirince yatırdık bekliyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop cep telefonu

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