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Cep telefonunuza bunu yapıyorsanız dikkat! Gözünüzden sakındığınız cihaz her an çöpü boylayabilir

19.08.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon fiyatları yükselen dolar ve artan enflasyon nedeniyle yükseldi. Kullanırken gözünüzden sakındığınız cep telefonunuza fark etmeden zarar veriyor olabilirsiniz. Bu hatayı yapmadan önce bir kez daha düşünün...

Cep telefonunuza bunu yapıyorsanız dikkat! Gözünüzden sakındığınız cihaz her an çöpü boylayabilir

Akıllı telefonlar 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi oldu. Teknolojinin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri olan cep telefonları yalnızca iletişimi hızlandırmakla kalmayıp profesyonel hayatın da olmazsa olmazları arasında yer aldı.

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Hem kendi sağlığımız için hem de cihaz ömrünün daha uzun olması için cep telefonlarının belirli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor.

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AKILLI TELEFONLAR ISLAK MENDİLLE TEMİZLEMEYE ELVERİŞLİ DEĞİL

Akıllı telefon temizliğinde yapılan en büyük hatalardan biri ıslak mendil kullanmak. Her ne kadar temizlikte kurtarıcı olsa da ıslak mendiller cihazlara zarar verebiliyor.

Cep telefonlarınızın bozulmaması için uygulamanız gereken temizlik rutinine dikkat etmek gerekiyor.

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TELEFONUNUZ HER AN ÇÖPÜ BOYLAYABİLİR

Islak mendildeki sıvı birleşenin elektroniğe teması olası bir sızıntıyı da beraberinde getiriyor. Bu nedenle cep telefonu temizlerken daha hassas bir temizlik gözetmek gerekiyor.

MİKROFİBER BEZ KULLANMAK ŞART!

Akıllı telefon temizliğinde ıslak mendil yerine özel bir mikrofiber bez kullanılmalıdır. kranı çizmeyen bu bez, aynı zamanda iz bırakmadığı için telefonun dışını sorunsuz bir şekilde temizler.

TELEFONUNUZUN İÇ TEMİZLİĞİ ATLAMAYIN

Telefonu temiz kullanmak için sadece dışını temizlemek yetmez, iç temizliğini de atlamamak gerekir. Böylelikle telefonun ömrünü uzatmış olacaksınız.

Bunun için hafıza kontrolü sağlamaları yapılmalı ve gereksiz olan her şeyi silinmelidir. Bu işlem, işletim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar. Öte yandan güncellemeleri almak ve ara ara fabrika ayarına döndürerek telefonu kendi haline getirmek daha sağlıklı bir telefon deneyimi sunacaktır.

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