Cep yakan faturalara son! Su, elektrik ve doğal gaz için tasarruf tüyoları

Tasarrufun ev ekonomisi için en büyük önemi faturalara göz gezdirince ortaya çıkıyor. Faturalarda gördüğünüz fiyatlar sizi kara kara düşündürmeye mi başladı? O halde size su, elektrik ve doğal gaz faturalarınıza da yansıyacak, son derece yararlı ipuçları geliyor.
Öncelikle gereksiz su kullanımından kaçının. Diş fırçalarken ve el yıkarken boşa akan suyu kapatabilirsiniz.
Duş için su ısıtırken akan suyu biriktirip temizlik için kullanabilirsiniz.
Gereksiz sifon kullanımından kaçınabilir ve su tasarrufu sağlayan bataryalar edinebilirsiniz.
Mutfakta sebze ve meyveleri suyun altında yıkamak yerine karbonatlı ya da sirkeli suda bekletip suyun boşa akmasını engelleyebilirsiniz.
Kullanılmayan fişleri prizlerden çekerek işe başlayabilirsiniz. Küçük bir adım gibi görünse de bir yerden başlamak gerek!
Yere dökülen kırıntıları elektrik süpürgesini çalıştırmak yerine süpürge, faraş ya da fırça gibi temizlik malzemeleriyle süpürebilirsiniz.
Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerini tam olarak doldurup çalıştırarak da tasarruf sağlayabilirsiniz.
Ampulleri ve elektrikli beyaz eşyaları da enerji tasarruflu seçerek elektrik tasarrufuna katkıda bulunabilirsiniz.
Doğal gaz tasarrufu için öncelikle radyatör ve kombi gibi cihazların bakımını aksatmamanız gerekir.
Radyatörlerin önü olabildiğince boş bırakılmalı. Masa ve koltuk gibi eşyalar radyatörlerin önüne konulduğunda ısı geçişini engeller.
Radyatörlerin üzerinde çamaşır kurutmamalısınız.
Mümkünse, pencereleri çift camlı yaptırarak yalıtım sağlar ve ısıdan tasarruf edebilirsiniz.
Aynı şekilde, yaşadığınız binanın ısı yalıtımı da çok önemli. Mantolama da denen dış duvar yalıtımını yaptırarak büyük ölçüde tasarruf etmiş olursunuz.
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