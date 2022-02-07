Cep yakan faturalara son! Su, elektrik ve doğal gaz için tasarruf tüyoları

Tasarrufun ev ekonomisi için en büyük önemi faturalara göz gezdirince ortaya çıkıyor. Faturalarda gördüğünüz fiyatlar sizi kara kara düşündürmeye mi başladı? O halde size su, elektrik ve doğal gaz faturalarınıza da yansıyacak, son derece yararlı ipuçları geliyor.

SU TASARRUFU DEYİP GEÇMEYİN

Öncelikle gereksiz su kullanımından kaçının. Diş fırçalarken ve el yıkarken boşa akan suyu kapatabilirsiniz.

Duş için su ısıtırken akan suyu biriktirip temizlik için kullanabilirsiniz.

Gereksiz sifon kullanımından kaçınabilir ve su tasarrufu sağlayan bataryalar edinebilirsiniz.

Mutfakta sebze ve meyveleri suyun altında yıkamak yerine karbonatlı ya da sirkeli suda bekletip suyun boşa akmasını engelleyebilirsiniz.

Ayrıca bulaşıkları elde yıkamayı en aza indirgemek ve bulaşık makinesini tam dolu vaziyette çalıştırmak da hem sudan hem de elektrikten tasarruf etmenizi sağlayan diğer bir yöntem.

ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER NELER?

Kullanılmayan fişleri prizlerden çekerek işe başlayabilirsiniz. Küçük bir adım gibi görünse de bir yerden başlamak gerek!

Yere dökülen kırıntıları elektrik süpürgesini çalıştırmak yerine süpürge, faraş ya da fırça gibi temizlik malzemeleriyle süpürebilirsiniz.

Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerini tam olarak doldurup çalıştırarak da tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ampulleri ve elektrikli beyaz eşyaları da enerji tasarruflu seçerek elektrik tasarrufuna katkıda bulunabilirsiniz.

Tüm giysileri biriktirdikten sonra toplu şekilde ütülemek de tasarruf etmeyi sağlayacak bir başka yöntem.

DOĞAL GAZ TASARRUFU İLE BU KIŞI DAHA RAHAT GEÇİRİN