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Cepa AVM çalışma saatleri nedir? Cepa AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezleri günümüzde önemli bir yere sahiptir. Çoğu kişi gün içerisinde alışveriş yapmak ya da hoş vakit geçirebilmek için alışveriş merkezlerini tercih eder. Özellikle hafta sonları ve kış aylarında alışveriş merkezlerine gitmek çok tercih edilen keyifli bir aktivitedir. Alışveriş merkezlerini ziyaret etmek isteyen müşteriler alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini ve hafta sonu çalışma durumlarını merak ederler. Ankara'da bulunan Cepa AVM hafta sonu kaça kadar açık?

Cepa AVM çalışma saatleri nedir? Cepa AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu günlerinde kesintisiz hizmet verirler. Genel olarak hafta sonları daha yoğun olan alışveriş merkezleri son dönemin yükselen trendi olmuştur. Özellikle büyük şehirler alışveriş merkezleri adına oldukça yoğundur. Geniş bir müşteri kitlesi alışveriş ve çeşitli işlerini hâlletmek için alışveriş merkezlerini tercih ederler. Bu sebeple her zaman çok kalabalık olan alışveriş merkezleri önemli bir alışveriş potansiyeli sağlar. Alışveriş merkezlerine gidecek olan müşteriler kalabalık ve yoğunluk sebebi ile ya da yeni giden yerli ve yabancı turistler gitmeden önce çalışma saatlerini araştırırlar. Ankara Çankaya’da bulunan Cepa AVM de çalışma saatleri merak edilen bir alışveriş merkezidir.

Cepa AVM saat kaçta açılıyor?

Ankara’da bulunan Cepa AVM yerli ve yabancı müşterilerin sıklıkla tercih ettiği bir alışveriş merkezidir. Cepa AVM çalışma saatleri dâhilinde pek çok farklı markayla müşterilerine kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunar. Herhangi bir yasal düzenleme olmadığı takdirde Cepa AVM çalışma saatleri diğer alışveriş merkezleriyle benzerdir. Cepa AVM’ye gidecek olan müşteriler öncesinde alışveriş merkezinin açılış saatini araştırırlar. Cepa AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Cepa AVM müşterileri sabah 10.00 itibari ile alışverişe başlayabilirler.

Cepa AVM saat kaçta kapanıyor?

Ankara Cepa AVM çalışma saatleri içerisinde müşterilerine hafta içi ve hafta sonu hizmet vermektedir. Müşterilerin sıklıkla tercih ettiği alışveriş merkezinin kapanış saati müşteriler tarafından merak edilebilir. Cepa AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir.

Cepa AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri çok kalabalık ziyaretçi grupları ile karşı karşıyadır. Özellikle hafta sonları çok yoğun bir kitleye hizmet vermektedir. Müşteriler Cepa AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içi saatleriyle benzerdir. Cepa AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.


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