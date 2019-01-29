Cerablus’ta patlama: 2 yaralı

Suriye’nin Cerablus kentine bağlı Gavureli kasabasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Suriye’nin Cerablus kentine bağlı Gavureli kasabasında bir kargo şirketinin önünde bulunan motosiklette patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, maddi hasar meydana geldi.
Suriye’nin Cerablus kenti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçmişti.
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