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Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Yaptığı paylaşım sonrası Savcılık harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesindeki öğretim görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı.

Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Yaptığı paylaşım sonrası Savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Çankaya Üniversitesinde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili ‘Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar’ şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün bir öğrenci tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar için bugün fakülte önünde tören düzenlendi. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve akademisyenler ile Damar'ın yakınlarının katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Damar'ın ailesi, sevenleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fakülte girişinde bulunan taziye masasına karanfiller ve Damar'ın fotoğrafları konuldu. Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve babası uzun süre gözyaşı döktü. Damar'ın eşi ise, "Kendisiyle üç ay evli kaldım. Bana çok şey kattı. Asla kandan ve kötülükten yana olmayacağız. Yaşanan bu olay tüm Türkiye'ye bir ders olur ve sembol olur" dedi.

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Çankaya Üniversitesi soruşturma öğrenci Ceren Damar cinayet

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