Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi (3)

'KIZIM CANIYLA BU PİSLİĞİ TOPLUMDAN DEFETTİ'

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, mütalaa ile ilgili, iki celsede Ceren Damar’ın nasıl bir insan nasıl bir kamu görevlisi olduğunu anlattıklarını belirterek, "Ancak olay anında Ceren Damar'ı hiç anlatan olmadı. Aranızda hiç 2 kurşun yiyen, ardından 17 bıçak darbesi yiyen var mı? Muhtemelen yok. Oda kan gölüne dönmüş. Kan gölünden ışık yansımış. Bunu hissedebilen var mı? Bizim hayatımız karardı. Bunun hukuk sisteminde cezası var mı? Katilin annesi niye gelmedi. Gelseydi 'bu canavarı nasıl yetiştirdiniz?' diye soracaktım. '2012 yılında kocanı neden bıçakladın, nasıl bir ruh haliyle bu katili yetiştirdiniz?' diye soracaktım. Kızım, canıyla bu pisliği toplumun içinden defetti. Ölümüyle bile herkese hukuk öğretmeye devam etti" dedi.

'KIZ EVLADINIZ VARSA BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN'

Anne Feyza Damar da "Kararı verecek olanlara sesleniyorum; kız evladınız var mı? Varsa bir kez daha düşünün. Ben onu ayaklarının üstünde dursun, kocasına bile muhtaç olmasın diye yetiştirdim. Ama bu katil onu benden aldı. O benim meleğimdi. Katilin annesi oğlunu yine savunacak, onu yine görecek. Katil gökyüzüne yine bakacak. Ben kızımı göremeyeceğim. Hep gelecek diye umut ediyorum. Ama gelmeyecek biliyorum. Türk adaletine ardından Allah’ın adaletine sığınıyorum. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

'AMAÇLARI CEZADAN İNDİRİM ALMAK'

Damar’ın eşi Levent Şenel de, sanık avukatının duruşmaya gelmemesini eleştirerek, "Dün koşa koşa mahkemeye gelerek 9 sayfalık iftira dilekçesi sunan Vahit Bıçak’a ne oldu da duruşmaya gelemedi. Araba mı çarptı, lüks plazada buluna ofisinin 9’uncu katından mı düştü? Amaçları, eşime iftira atarak, kapalı duruşma yaptırıp, cezadan indirim almak" dedi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Mahkemenin duruşmayı erteleme kararı ardından Damar ailesi, Ankara Adliyesi önünde de açıklama yaptı. Levent Şenel, yere bırakılan karanfil ve kalemleri göstererek, "Ceren Damar Şenel'in özeti budur. Kalemdir, kitaptır, makaledir, topluma şerefli, hayırlı ve haysiyetli öğrenci yetiştirmektir. Ceren Damar Şenel'in özeti burasıdır. Eşim, tanımadığı öğrencilerin hakkını savunmak için kendini feda etti. 'Evlatları sınavda başarılı olsun' diye geceleri dua eden anaların, babaların duaları için kendini feda etti" dedi.



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