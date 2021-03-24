HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Damar’ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi’nin yargı süreci başladı

Ceren Damar’ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi’nin yargı süreci başladı

24.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet’in dedesi İsmail Elçi’nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görevini icra eden Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet’in dedesi İsmail Elçi’nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görevini icra eden Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. “Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet’in dedesi İsmail Elçi, suçlayıcı ifadeler kullanarak Ceren Damar Şenel’e yönelik, “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması” sözlerini kullanmıştı. Dava sonrası Şenel’in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada “ölenin hatırasına hakaret” suçlamasıyla dava açılan Elçi’nin yargılanmasına Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

“En üst sınırdan ceza verilsin”
Duruşmaya, tutuksuz sanık Elçi’nin avukatı Vahit Bıçak’ın yanı sıra Mustafa Damar, eşi Feyzan Damar ile ailenin avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Damar, sanığın sarf ettiği sözlerle rahmetli kızına iftira attığını, sanığın yakınları tarafından atılan bu iftira ve hakaretler nedeniyle ailecek zor günler geçirdiklerini ifade etti. Damar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa topluma örnek olacak şekilde en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve bazı kadın avukatlar da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığı, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Müvekkilinin tanık olarak dinlendiği davada yaşı itibariyle kullandığı tabirin deyim niteliğinde olduğunu, bu nedenle ceza almaması gerektiğini talep etti. Savunmaların ardından tarafların taleplerini dinleyen mahkeme, müşteki avukatlarının sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil edilmesini, sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler!Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Ağlayarak yardım istemişti! Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Sosyal medyanın konuştuğu olayda yeni gelişme

Türk İslam Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türk İslam Karakoç AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Türk İslam Karakoç Ak Parti MKYK üyeliğine seçildi.

İnebolu'da kar yağışı: 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar esareti! 34 köy yolu ulaşıma kapandı

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı!

AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler! 'Balyozla duvara vurur gibi sesler geliyor'

Denizli'de yeraltından gelen gizemli sesler!

Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.