HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü

Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

Ordu'da geçtiğimiz yıl evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in hayatı kitap oldu. Kitapta, Ceren’in olaydan 1 hafta önce ölümünü gördüğü ve ailesine anlattığı rüyasına yer verildi.

Ceren Özdemir'in hayatı kitap oldu: Ölümünü rüyasında gördü

Ordu’nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

HAYATI KİTAP OLDU

Genç yaşta cinayete kurban giden Ceren’in 20 yıllık yaşam öyküsü kitap oldu. Ordulu araştırmacı yazar Birol Öztürk tarafından, 6 aylık bir süre zarfında hazırlanan 300 sayfalık kitabın örnek baskıları hazırlanarak, sınırlı sayıda bastırıldı. Mizanpajı yapılıp, baskıya hazır hale geldikten sonra satışa sunulacak olan kitabın geliri ise Ceren Özdemir’in eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ndeki kız öğrencilere burs olarak verilecek.

'ÖLÜMÜNÜ RÜYASINDA GÖRDÜ'

Kaleme aldığı kitapla ilgili bilgiler veren yazar Birol Öztürk, kitabın Ceren’in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüya ile başladığını söyledi. Öztürk, "Kitap Ceren’in rüyasıyla başlıyor. Ceren, ölmeden 1 hafta kadar önce enteresan bir rüya görüyor. Rüyasında evlerinin bulunduğu Aziziye Mahallesi yokuşunda denizi görüyor ve denizde birtakım hareketlenmeler görüyor. Denize iniyor ve orada zaman değişiyor. Annesinin genç kızlık dönemlerine gidiyor. Etraf sararıyor, eski fotoğraflar gibi oluyor. En ilginci de deniz kabarmış, korkarak eve kaçıyor. Evden dışarıyı gördüğünde silah atıldığını, askerlerin ve polislerin dışarıda olduğunu, sonra denizden tanımadığı bir adamın çıktığını anlatıyor. Uyanır uyanmaz rüyasını çalakalem bir kağıda yazmış. Kahvaltıda da ablasına anlatıyormuş. Evdekilerde rüyadır, etkilenmiş gibi düşünmüşler. Ölümünün ardından Ceren’in bu çok etkilendiği rüyayı ona yorduk. Ceren’in bu rüyası, gördüğü birçok rüya gibi hükümsüz olabilirdi, hiçbir şeye konu olmayabilirdi ama bunun hakkında yazılmış bir kitabın girişi maalesef" dedi.

Öztürk, kitabın Ceren’in ölüm yıl dönümünde veya doğum gününde düzenlenecek olan bir etkinlikte kitapseverlere sunulacağını sözlerine ekledi.

‘İNSANLARI DAHA DUYARLI HALE GETİRİYOR’

Ceren’in annesi Güfer Özdemir ise kızının hayatının kitap olmasının insanları duyarlı hale getireceğine inandığını ifade ederek, "Sağ olsunlar herkes duyarlılığını gösterdi. Bu bir sosyal proje. Bu bizi memnun ediyor. Sadece bizim memnun olmamız değil, bu tür şeylerin dile gelmesi ülke adına bir şeyler katıyor. İnsanları daha duyarlı hale getiriyor. Ceren zaten topluma mal olmuş, toplumun gönüllerini sızlatan bir çocuk. Biz zaten yanıyoruz. Bunun dile gelmesi gerekiyordu. Ülkemizdeki bu tür yaralar, kitaplarda işlenmeli ki, ileride daha ağır yaralar yaşamayalım" diye konuştu.

Anne Özdemir, kızı ile ilgili kitap yazılmasına müsaade ettiklerini de kaydederek, "Biz okudukça yaralanıyoruz ama o ayrı bir durum. Toplumsal sorumluluk olarak, kızımın kitaplarda yazılmasına karşı çıkmam mümkün değil. Ceren de olsa bunu istemezdi. Ben Ceren’in istekleri doğrultusunda hareket ediyorum. Ceren bunu isterdi. Onun için Ceren ile ilgili kitap yazacaklara müsaade ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördüHatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Hırsızların yöntemi 'pes' dedirtti: Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklamışlar
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Hatay’daki orman yangınında mezarlıklar da zarar gördü
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Otomobilden 150 bin lira çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Feribot seferlerine fırtına engeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.