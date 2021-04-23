Çernobil nükleer felaketi: Radyasyonun yarattığı DNA hasarının 'çocuklara aktarılmadığı' belirlendi

Katılımcılar, o dönem nükleer felaketin yarattığı radyoaktif enkazı temizleyen ve "likidatör" adı verilen kişilerin çocuklarından seçildi. Temizleme çalışmalarına yüz binlerce kişi katılmış ve bu kişiler de yoğun radyasyona maruz kalmıştı.

26 Nisan 1986'da, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç felaketlerinden birine sahne olmuştu.

"Bu çalışmada, felaket sırasında ana rahminde olan çocukları değil, sonradan hamile kalan annelerin çocuklarına odaklandık ve 'novo mutasyon' yaşanıp yaşanmadığına baktık.

Araştırmada, yumurta ya da sperm hücresinde rastgele meydana gelen yeni DNA mutasyonlarına bakıldı. Chanock, araştırmanın yöntemiyle ilgili şunları söyledi:

Araştırmada yer alan Dr. Stephen Chanock da çalışmada ailelerin tüm bireylerinin DNA'larının kullanıldığını, dolayısıyla anne, baba ve çocuğun genetik özelliklerinin bütün olarak karşılaştırıldığını kaydetti.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Prof. Meredith Yeager'in öncülük ettiği çalışma, radyoaktif atıkların temizlenmesi çalışmalarına katılanların çocuklarının yanı sıra, tahliye edilen Pripyat adlı yerleşim yerinde oturanların çocuklarını da inceledi.

Thomas, sonuçları açıklanan çalışmanın, "İnsanlar yüksek dozda radyasyona maruz kalsalar bile gelecekteki çocuklarının bundan etkilenmediğini gösteren ilk çalışma" olduğunu kaydetti.

"Anne, baba ve çocuğun gen haritasını inceledik. Ebeveynlerin maruz kaldığı radyasyona dayanan yeni mutasyon yaşanıp yaşanmadığını görmek için ilave 9 ay harcadık. Hiçbir şey bulamadık."

Bilim insanlarına göre bunun anlamı, radyasyona maruz kalan ebeveynlerin daha sonradan dünyaya gelen çocuklarında radyasyon etkilerinin ortaya çıkmadığı.

Prof. Thomas BBC'ye yaptığı açıklamada, "Nagazaki ve Hiroşima'daki atom bombalarının ardından birçok kişi çocuk sahibi olmaktan korkmuştu. Fukuşima kazasında da aynı şeyi gördük çünkü insanlar çocuklarının da radyasyon etkileriyle doğacağını düşündü. Bu çok üzücü. Eğer böyle bir etkinin olmadığı gösterilirse bu korkuyu hafifletebiliriz" dedi.

Çernobil sonrası yaklaşık 5 bin tiroid kanseri vakası görüldü ve bunların büyük çoğunluğu tedavi edildi. Felaketin yaşandığı dönemde bölge genelinde satılan süte radyasyon bulaşmasının engellenememesi, çok sayıda çocuğun radyasyondan etkilenmesine neden olmuştu. Yüksek dozda radyoaktif iyota maruz kalan çocuklar tedaviye alınmıştı.