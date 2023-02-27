HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nereye taşınacak? Hastanede ameliyatlar durduruldu!

Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nereye taşınacak? Hastanede ameliyatlar durduruldu!

27.02.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cerrahpaşa'da hasta kabulü ve ameliyatlar durduruldu. Gelişme sonrasında vatandaşlar 'cerrahpaşa taşınıyor mu, Cerrahpaşa nereye taşınıyor' gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladılar. Peki gerçekten Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nereye taşınacak? İşte detaylar...

Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nereye taşınacak? Hastanede ameliyatlar durduruldu!

Cerrahpaşa Hastanesi özellikle pandemi döneminde oldukça gündemdeydi. Hastanede pandemi kliniği kurulmuş ve birçok hasta burada bakıma alınmıştı. Fatih bölgesinin deprem riskinin yüksek olması ve Cerrahpaşa Hastanesi'nin binalarının da eski yapıda olması nedeniyle hastanenin taşınması gündeme geldi. Peki Cerrahpaşa taşınıyor mu? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nereye taşınacak? Ayrıntılar haberimizde...

CERRAHPAŞA TAŞINIYOR MU?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük bir bölümü deprem riski nedeniyle kapatıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Nuri Aydın taşınma işlemi ile ilgili şu an netleşmiş bir durumun olmadığını söyledi. Bilindiği üzere Fatih, İstanbul'daki en riskli ilçeler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

63fc92e350acca57343ca931

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Nuri Aydın'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Aydın tarafından yapılan açıklamada, beklenen İstanbul depremi nedeniyle üniversitedeki İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyetin görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapıları değerlendirdiğini belirtildi.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Acil ve çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi hariç tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.
thumbs_b_c_f1961eb06dc8c1ea5a202a3e623651fe
"Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir. Bu kapsamda, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki sayacağım şu birimler devre dışı kalacaktır: Dahili ve Cerrahi Bölümlere ait Toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" dedi.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NEREYE TAŞINACAK?

Rektör Aydın, Cerrahpaşa Hastanesi'nin Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'ne taşınabileceğini, bu hastane ile şu anda görüşülme aşamasında olunduğunu açıkladı. Aydın konuşmasında;

ezgif.com-webp-to-jpg (71)

"Gelişen bu acil durum nedeniyle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım, gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda bulunan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının, yapım amacına uygun şekilde, geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verilmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek harekete geçtiler! 'Affedilir bir durum değil' diyerek açıkladı: Yıkılacak orası...Tek tek harekete geçtiler! 'Affedilir bir durum değil' diyerek açıkladı: Yıkılacak orası...
'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti
Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'Depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'
Anahtar Kelimeler:
cerrahpaşa

En Çok Okunan Haberler

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca...

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.