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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde güçlendirme çalışması yapılan amfiler açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde güçlendirme çalışması yapılan amfiler açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yeniden yapılandırma projesi kapsamında güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı Türkçe Tıp Binası'ndaki 3 amfinin açılışı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılışa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetin Kale, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve akademisyenler katıldı.

Açılışı yapılan binada bulunan amfiler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde emeği bulunan akademisyenlerin isimlerini yaşatması bakımından da önem taşıyor.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, depremde bazı binaların hasar gördüğünü hatırlatarak, şunları aktardı:

"Cerrahpaşa yerleşkesinde geçmişten gelen bir hazırlık içerisindeydik. Açılışını yaptığımız büyük amfi binamızın bir yıl içerisinde güçlendirme çalışması yapıldı. Bu güçlendirme binayı yeniden yapar gibi bir güçlendirmeydi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gelen tıp öğrencilerinin ilk derslerini aldığı bu amfilerin açılışını yapmak büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu. Diğer binalarımızı da yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Zaman içerisinde de bunları gerçekleştirmiş olacağız. Burası eski ve deprem açısından riskli bir binaydı. Güncel inşaat teknikleriyle mantolaması yapılarak güçlendirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tamamen yerinde ve hiçbir eksik olmadan, eğitime ve hasta hizmetine devam etmektedir."

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Temel Tıp Bilimleri binasındaki 3 tarihi amfinin onarılarak yeniden öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirirken, şunları kaydetti:

"295 kişilik büyük amfimizin ismini aldığı Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, mikrobiyoloji alanında Cerrahpaşa'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biridir. Kendisi eski Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı idi. 160'ar kişi kapasiteli diğer iki amfimiz ise Prof. Dr. Talia Bali Aykan ve Prof. Dr. Meliha Terzioğlu amfisi. Bu isimler Cerrahpaşa için çok büyük önem taşıyan isimlerdir. Prof. Dr. Talia Bali Aykan eski Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanımız ve Prof. Dr. Meliha Terzioğlu eski Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanımız idi. Bu üç hocamız ülkemizde o bilim dalını kuran ve yaygınlaşmasını sağlayan hocalarımızdı. Onların isimlerinin yaşatılması da bizim için önemli. Bizlerin eğitim gördüğü amfileri yıllar sonra renöve edilmiş şekilde, tamamen yepyeni bir amfi olarak Cerrahpaşa'da öğrencilerin hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz. Yeni yapılacak amfilerimizde eski duayen hocalarımızın isimleri de yaşamaya devam edecek."

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