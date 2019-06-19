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Cesaret ister! El desenli bikini üstü üstsüz gibi görünmeyi sağlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

2019 yılının en seksi mayo trendi bu mu? Tasarımcı Adriana Degreas tarafından tarafından tasarlanan bu bikini üstü üstsüz güneşleniyor gibi görünmenizi sağlıyor.

Cesaret ister! El desenli bikini üstü üstsüz gibi görünmeyi sağlıyor

Plajda kafa karıştırmak mı istiyorsunuz? Bu bikini görenlerin iki kere bakmasına neden olabilir.

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Brezilyalı tasarımcı Adriana Degreas, sanki göğüslerini tutan bir kadın varmış gibi bir ikonik bikini üstü tasarladı ve bu tasarımıyla gündem oldu.

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Bikini tuhaf karşılansa da birçok kişi tarafından giyilmeye başlandı. Instagram'da paylaşılan bikini fotoğrafları bin 200'ün üstünde beğeni ve onlarca yorum alırken insanlar çoğunlukla beğendiklerini ifade etti.

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Hands Stapless Bikini takımı 2 bine yakın bir fiyata satılıyor.

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bikini moda Adriana Degreas

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