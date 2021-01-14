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  4. Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

14.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Öldürülen kişinin erkek olduğu, balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi içerisinde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü. Dün aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların bulunduğu poşet bulundu.
Otopsi Merkezine getirilen üst gövdenin bir kısmı, 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve öldürüldükten sonra balta benzeri bir alet ile parçalara ayrıldığı tespit edildi. Alınan doku örnekleri ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çıkacak DNA ve kaybolan kişilerle karşılaştırma yapılacak.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının devam edeceği, ancak etkili olan sağanak yağış nedeniyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

(DHA)

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