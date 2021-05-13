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  4. Çeşme'de feci kaza! Bisikletli adam hayatını kaybetti

Çeşme'de feci kaza! Bisikletli adam hayatını kaybetti

13.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çeşme'de yaşayan Ayhan Salcı, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çeşme'de feci kaza! Bisikletli adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 11.00 sıralarında Çeşme Asfaltı Tekzen Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada, Ayhan Salcı bisikletiyle Ilıca istikametine giderken, aynı yöne giden D.K.'nin kullandığı aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, ağır yaralanan Ayhan Salcı 112 Acil ambulansı ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Salcı, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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trafik kazası İzmir

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