Çeşme'de fiyatlar uçtu, sokaklar boş kaldı: Gömlek ütületmek 2 bin TL!

Ünlü tatil beldesi Çeşme'de fiyatlar aldı başını gitti.Oda kahvaltı en ucuz odası 10 bin TL olan bir otel, sadece bir adet gömlek ütületen müşteriye 2 bin TL fatura çıkarttı. Sokakların geçmiş yıllara oranla boş kaldığı Çeşme'deki fiyatlar sosyal medyanın diline düştü.

Gezgin Begüm Öztan'ın Bodrum ve Çeşme ile Yunan Adaları'nı kıyaslarken yaptığı yorum dikkat çekti: "Bu fahiş rakamların ve kötü işletmeciliğin enflasyon ile alakası yok. Enflasyon yüzde 500 değil. Ne kadar kazıklarsak o kadar kar diye bakılıyor. İşin özü bu. Ama insanlar salak değil. Herkesin parası değerli. Alaçatı bayramda boşmuş, bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar."

ÇEŞME'DE BEACH GİRİŞİ: 3 BİN TL!

Çeşme'deki oda kahvaltı olan butik otelin en ucuz odası 10 bin TL'ye çıktı.

Otel, plajından günlük yararlandırma bedelini sadece giriş için 3 bin TL olarak belirledi.

GÖMLEK ÜTÜLETMEK 2 BİN TL

Otel bununla da kalmadı ve bir müşteriye sadece bir adet gömlek ütülenmesi karşılığında 2 bin TL ek fatura çıkarttı. Kuru temizleme dahi yapmayan otel, 5 dakikalık gömlek ütüsü için 2 bin TL aldı.

BİR TOP DONDURMA 160 TL

Çeşme'deki bir mekanda ithal bir marka dondurmanın topunun da 160 TL'ye satılması da yine sosyal medyada şaşkınlık yarattı.



