HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çeşme'de fiyatlar uçtu, sokaklar boş kaldı: Gömlek ütületmek 2 bin TL!

Çeşme'de fiyatlar uçtu, sokaklar boş kaldı: Gömlek ütületmek 2 bin TL!

14.07.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatilin en gözde merkezlerinden olan Çeşme bu yıl boş kaldı. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde, ünlü tatil merkezindeki sakinlik dikkat çekti. Fiyatların beklenenin de çok üstünde olduğunu belirten tatilciler, Çeşme esnafının vatandaşı 'kazıklamak' istediğini iddia etti. Sosyal medyada fiyatlardaki anormal artış sebebiyle sokakların boş kaldığını belirten vatandaşlar, gömlek ütületen müşteriden bile bazı otellerde 2 bin TL alınmasına isyan etti: Bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar.

Çeşme'de fiyatlar uçtu, sokaklar boş kaldı: Gömlek ütületmek 2 bin TL!

Ünlü tatil beldesi Çeşme'de fiyatlar aldı başını gitti.Oda kahvaltı en ucuz odası 10 bin TL olan bir otel, sadece bir adet gömlek ütületen müşteriye 2 bin TL fatura çıkarttı. Sokakların geçmiş yıllara oranla boş kaldığı Çeşme'deki fiyatlar sosyal medyanın diline düştü.

Gezgin Begüm Öztan'ın Bodrum ve Çeşme ile Yunan Adaları'nı kıyaslarken yaptığı yorum dikkat çekti: "Bu fahiş rakamların ve kötü işletmeciliğin enflasyon ile alakası yok. Enflasyon yüzde 500 değil. Ne kadar kazıklarsak o kadar kar diye bakılıyor. İşin özü bu. Ama insanlar salak değil. Herkesin parası değerli. Alaçatı bayramda boşmuş, bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar."

ÇEŞME'DE BEACH GİRİŞİ: 3 BİN TL!

Çeşme'deki oda kahvaltı olan butik otelin en ucuz odası 10 bin TL'ye çıktı.

Otel, plajından günlük yararlandırma bedelini sadece giriş için 3 bin TL olarak belirledi.

cesme plaj

GÖMLEK ÜTÜLETMEK 2 BİN TL

Otel bununla da kalmadı ve bir müşteriye sadece bir adet gömlek ütülenmesi karşılığında 2 bin TL ek fatura çıkarttı. Kuru temizleme dahi yapmayan otel, 5 dakikalık gömlek ütüsü için 2 bin TL aldı.

hghgh

BİR TOP DONDURMA 160 TL

Çeşme'deki bir mekanda ithal bir marka dondurmanın topunun da 160 TL'ye satılması da yine sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

SON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Vali Köşger duyurdu: Kısmen kontrol altındaSON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Vali Köşger duyurdu: Kısmen kontrol altında


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlikte vahşet! Ünlü eğitimci ve şoförünün ölümünde yeni detayÇiftlikte vahşet! Ünlü eğitimci ve şoförünün ölümünde yeni detay
Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü bıçaklanarak öldürüldü!
Bu görüntüler çok konuşulur! Doktoru çıldırtan sözlerBu görüntüler çok konuşulur! Doktoru çıldırtan sözler
Anahtar Kelimeler:
çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vali duyurdu! Sevindiren haber sabah saatlerinde geldi

Vali duyurdu! Sevindiren haber sabah saatlerinde geldi

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Korkunç olay! Karısı ve kaçtığı adamı katletti...

Korkunç olay! Karısı ve kaçtığı adamı katletti...

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.