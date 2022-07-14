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  4. SON DAKİKA | Datça'daki yangında son durum! Bakan Kirişci'den yangının kaynağı ile ilgili açıklama

SON DAKİKA | Datça'daki yangında son durum! Bakan Kirişci'den yangının kaynağı ile ilgili açıklama

14.07.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Muğla Datça'da dün başlayan orman yangını sürüyor. 2 binin üzerinde kişinin tahliye edildiği orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var" açıklamasını yaptı. İlk kez gece görüşlü helikopterlerin kullanıldığı yangınla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık" diye konuştu.

Son dakika: Muğla'nın Datça'ya bağlı Mesudiye mahallesinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor. İlk kez gece görüşlü helikopterlerin kullanıldığı yangınla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık" diye konuştu. Datça'daki yangınla ilgili son durumu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var." açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

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06:15 | BAKAN KOCA: ŞU ANA KADAR 19 KİŞİ ETKİLENDİ

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında."

05:00 | TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ'DEN DATÇA YANGINI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangını hakkında açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Kirişci, gece saat 02.20 itibari ile yanan sahanın 500-600 hektar olduğunu belirtirken, yangınının kontrol altına alınmasını güçleştiren rüzgarın yönü ve şiddeti olduğunu açıkladı.

Bakan Kirişci'nin açıklamasından satır başları:

2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

“An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler.

"10 UÇAK,17 HELİKOPTER YER ALIYOR"

An itibari ile 10 uçağımız, 17 helikopterimiz yangının başından bu yana sürdürmektedir. 179 arazöz, 21 tane ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi oldukça yeterli denebilecek düzeyde alanın küçüklüğünü dikkat aldığımızda iş makinesi grubumuz var. Yoğun olarak kullandığımız bir adet İHA’mız devrededir.

Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter, ama bizim ifademiz ile gece görev yapabilen helikopterler şu anda devrededir. Biz de Bakanlık olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını da gözlemleme, test etme imkanı bulacağız. Çünkü bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve bu şekilde kullanılıyor olacak.

"YANGININ ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDE TESPİTLERİMİZ VAR"

Şu anda bizim de sizin de hissettiğiniz gibi nereden geldiği estiği belli olmayan bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgar lokasyon olarak da farklılık arz ediyor. Biraz da bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var rüzgarın hızı çok düşük, bazı bölgeler var çok yüksek. İşimizi biraz zorlaştıran şiddeti ve yönü kestirilemeyen meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden öyle bir rüzgar etkisi var. Yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitlerimiz var. Ama kesin bilgileri gün içerisinde paylaşacağız."

03:00 | BAKAN DERYA YANIK: TAHLİYE EDİLEN HANELERE 3 BİN TL NAKTİ DESTEK ÖDEMESİ BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

02:00 | İLK KEZ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER KULLANILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı.

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Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.

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DATÇA'DAKİ YANGINDAN SON GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Datça
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