Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında bu akşamdan itibaren başlayan feribot seferleri için tören düzenlendi. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak seferler, ihracat açısından da büyük önem taşıyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracak olan feribot, Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacak. Türkiye'nin turizm ve ticareti için önemli bir adım atıldı. Çeşme- Atina Lavrion feribot seferleri, bugün başladı. Arabalı feribot seferleri için Çeşme Limanı'nda düzenlenen törene, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir merkezli bir firmanın üstendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığının, ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyleyen Barış Kalkavan, "Çok önemli bir proje, çok önemli bir hat. Bu hat Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyor. Türkiye'nin batıya açılmasını sağlıyor" dedi.

Proje için uzun bir süredir uğraş verildiğini aktaran Kalkavan, "Uzun zamandır uğraşılan bir projeydi. Her iki taraf da bunu arzu ediyordu. Güzel bir başlangıç olacağını umut ediyoruz" diye konuştu. 'ÇEŞME SINIR KAPISI HALİNE GELİYOR' Seferleri yapacak olan firmanın yetkilisi Bülent İpek de, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini, bu projenin her iki ülke için çok önemli olduğunu dile getirdi. İpek, "Her iki ülkenin diplomatik, sosyal ilişkilerine ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacak bir proje. Çok uzun yıllardır her iki ülke bu projenin gerçekleşmesi için çok çaba sarf etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel gayretleri ile şüphesiz ki Yunanistan tarafının da gösterdiği teveccühle nihayete erdi. Bir ilk gerçekleşti. İki ana kara birbirine bağlanıyor. Böylelikle Avrupa Birliği'ne (AB) direk bağlanan bir sınır kapısı haline geliyor Çeşme. Bu bakımdan artık Türk yolcularımız, bisikletleri, motosikletleri veya otomobilleri ile bizim gemimize binerek 7 saat gibi kısa bir sürede Atina'ya geçip, oradan da tüm Avrupa'ya gidebilecekler" dedi.