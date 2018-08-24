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Çeşme'de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir: - "Çeşme'nin nüfusu bu bayram 1,5 milyona yaklaştı. Nüfusumuzun 25 katı diyorduk, 30 katını yakaladık. Hedeflediğimiz rakamın üzerine çıktık" - Tatil için Çeşme'ye gelen Murtaza Avşar: - "Kalacak yer yok. Bin lira istediler. Paradan da vazgeçtik yer bulamıyoruz. Dün geldik, akşam sahilde kaldık"

İZMİR (AA) - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, bayram tatili süresince ilçelerinde 1,5 milyon kişiyi ağırladıklarını ve hedefledikleri noktanın üzerine çıktıklarını belirtti.

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin en önemli tercih noktalarından biri olan Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

Yabancı turist yoğunluğunun da dikkati çektiği ilçede bayram tatilinin son günlerinde yoğunluk artarak devam ediyor.

Yoğun araç girişi nedeniyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçedeki plajlar tamamen doldu.

Sıcaklığın 40 derecelere yaklaştığı turizm merkezinde tatilciler, otel ve pansiyon rezervasyonlarının günler öncesi dolması nedeniyle yer bulmakta zorlandı.

Kalacak yer bulamayan vatandaşlar, çözümü ise Ilıca Plajı'nda çadır kurmakta buldu.

- "Bayramda nüfusun 30 katı misafir ağırladık"

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşmeli turizmcinin unutamayacağı bir bayram tatili yaşadığını söyledi.

Günler öncesinden hedeflerini "Çeşme'de 1 milyon kişi ağırlamak" olarak belirlediklerini belirten Demir, "Çeşme'nin nüfusu bu bayram 1,5 milyona yaklaştı. Nüfusumuzun 25 katı diyorduk, 30 katını yakaladık. Hedeflediğimiz rakamın üzerine çıktık. Bugün bazı konuklarımız geri döndü, otellerimizde boşluklar oldu, o boşluğu sıradaki misafirlerimizle dolduruyoruz." dedi.

Güzel havanın da etkisiyle Çeşme ve Alaçatı sokaklarının da şenlendiğini anlatan Demir, ilçede eylül ayında daha ekonomik fiyatlarla tatil fırsatlarının sunulduğunu, yoğunluğun sezon sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktardı.

Demir, Çeşme'deki tesislerde Türk lirası ile fiyatlandırma yaptıklarını belirterek, "Çeşme bu tür fırsatçılıklara açık bir destinasyon değil. Biz bu bilinçle hizmet ettiğimiz için bu kadar insanı ağırlayabiliyoruz." dedi.

- Yer bulamayan tatilciler kumsalda yattı

Tatil için Denizli'den gelen 34 yaşındaki Murtaza Avşar, ailesiyle Çeşme'ye ilk kez geldiği söyledi.

Temiz plajları ve doğal güzellikleri nedeniyle Çeşme'yi çok sevdiğini anlatan Avşar, "Şu anda kalacak yer yok. Bin lira istediler. Paradan da vazgeçtik yer bulamıyoruz. Dün geldik, akşam sahilde kaldık. Bugün döneceğiz." diye konuştu.

Ali Demir de Çeşme'nin kalabalık olduğunu, yiyecek ve kalacak yer ücretlerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Demir, kendisinin de pansiyonlarda yer bulamadığı için kumsalda yattığını dile getirdi.

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