HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çete lideri Barış Boyun'a büyük şok: Sağ kolu "Babanın oğlu Kemal" Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı!

Çete lideri Barış Boyun'a büyük şok: Sağ kolu "Babanın oğlu Kemal" Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı!

03.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sokaklarında üstü açık arabalardan uzun namlulu silahlarla gözdağı vermek üzere videolar çekerek terör estiren Barış Boyun organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda kritik bir isim daha yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Barış Boyun İtalya'da yakalanmıştı. Türkiye'de de suç örgütüne yönelik ardı ardına operasyonlar düzenlenirken Boyun'un sağ kolu Kemal Ürün'ün yurt dışına kaçacağı belirlendi. Kıskıvrak yakalanan Ürün'ün karıştığı çeşitli cinayet ve saldırılar da ortaya çıktı.

Çete lideri Barış Boyun'a büyük şok: Sağ kolu "Babanın oğlu Kemal" Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı!

İstanbul'da Türkiye'nin gündemine gelen birçok cinayette doğrudan veya dolaylı olarak parmağı bulunan Barış Boyun organize suç ağına yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olarak uzun süreden beri aranan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak bilinen çete elebaşı Kemal Ürün’ün izini sürdü.

baris-boyun-sebekesine-operasyonda-ele-gecirilenler-sergilendi_5540_dhaphoto1

YURT DIŞI PLANI DEŞİFRE OLDU

Geçtiğimiz günlerde ve ondan önceki polisiye soruşturmalarda birçok üyesi tek tek yakalanan ve kendisi de İtalya’da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun’un Türkiye‘deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün’ün yurtdışına firar etme planı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edildi. Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve halihazırda İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Barış Boyun’un Türkiye’deki bütün kirli işlerini yürüttüğü iddia edilen Ürün’ün, ülke dışına kaçmak için fırsat kolladığını tespit eden organize polisi, ilk olarak failin kimlerle hareket ettiğini, kimin kimliğini kullandığını ve otomobili ile aracın güzergahını mercek altına aldı.

baris-boyun-sebekesine-operasyonda-ele-gecirilenler-sergilendi_5540_dhaphoto2

BAŞKASI ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU

Firari çete elebaşının kullandığı sahte kimlik, içinde bulunduğu araç ve otomobilin geçiş güzergahı tespit edilince yakın takip başlatıldı. Polis, 5 ‘cinayet’, çok sayıda ‘kasten yaralama’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ile ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak anılan Kemal Ürün’ün içinde bulunduğu aracı 28 Nisan’da İstanbul’da takibe başladı. Emniyet ekipleri, söz konusu zanlıyı yurtdışına firar etmek üzereyken sıkı takip sonucu Bolu’da otoyol üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakaladı.

baris-boyun-sebekesine-operasyonda-ele-gecirilenler-sergilendi_5540_dhaphoto5

BİRÇOK CİNAYETTE PARMAĞI VAR

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yakalanan Kemal Ürün’ün, suç ağının İtalya’daki elebaşı Barış Boyun öncülüğündeki çete tarafından gerçekleştirilen bir gece kulübünün bodyguardının öldürülmesi, işadamı C.E.’ye yönelik ‘öldürmeye teşebbüs’ eylemi ile iki iş yerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu belirlendi.

AW882831_01
Kemal Ürün

Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ad sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çete elebaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI ÇOK SAYIDA EYLEM AÇIĞA ÇIKTI

Kemal Ürün’ün ortak hareket ettiği Barış Boyun adlı şüphelinin kontrolündeki suç ağına geçtiğimiz 14 Nisan’da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 200’e yakın çete üyesi yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu sırada İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un liderliğindeki söz konusu suç örgütünün karıştığı çok sayıda eylemi aydınlatmış, kent genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı kasten yaralama’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘silah ticareti’, ‘mala zarar verme’, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘tehdit’ suçları açığa çıkarmış ve soruşturma dosyasına koymuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet! Görüntüler ortaya çıktı: Gören yardıma koştu! 'O sırada ben...'Dehşet! Görüntüler ortaya çıktı: Gören yardıma koştu! 'O sırada ben...'
Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu..."Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu..."
Seçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdiSeçilirse kabine nasıl olacak? 6 isim verdi
Anahtar Kelimeler:
çete barış boyun

En Çok Okunan Haberler

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti!

Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti!

Canlı yayında o habere tepki gösterdi: Ben böyle söylemiyorum

Canlı yayında o habere tepki gösterdi: Ben böyle söylemiyorum

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.