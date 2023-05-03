Çete lideri Barış Boyun'a büyük şok: Sağ kolu "Babanın oğlu Kemal" Türkiye'den kaçış planı yaparken yakalandı!

İstanbul'da Türkiye'nin gündemine gelen birçok cinayette doğrudan veya dolaylı olarak parmağı bulunan Barış Boyun organize suç ağına yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olarak uzun süreden beri aranan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak bilinen çete elebaşı Kemal Ürün’ün izini sürdü.

YURT DIŞI PLANI DEŞİFRE OLDU

Geçtiğimiz günlerde ve ondan önceki polisiye soruşturmalarda birçok üyesi tek tek yakalanan ve kendisi de İtalya’da gözaltında tutulan çete elebaşı Barış Boyun’un Türkiye‘deki suç ortağı olduğu ileri sürülen Kemal Ürün’ün yurtdışına firar etme planı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edildi. Daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve halihazırda İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Barış Boyun’un Türkiye’deki bütün kirli işlerini yürüttüğü iddia edilen Ürün’ün, ülke dışına kaçmak için fırsat kolladığını tespit eden organize polisi, ilk olarak failin kimlerle hareket ettiğini, kimin kimliğini kullandığını ve otomobili ile aracın güzergahını mercek altına aldı.

BAŞKASI ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU

Firari çete elebaşının kullandığı sahte kimlik, içinde bulunduğu araç ve otomobilin geçiş güzergahı tespit edilince yakın takip başlatıldı. Polis, 5 ‘cinayet’, çok sayıda ‘kasten yaralama’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ile ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan kamuoyunda “Babanın Oğlu Kemal” olarak anılan Kemal Ürün’ün içinde bulunduğu aracı 28 Nisan’da İstanbul’da takibe başladı. Emniyet ekipleri, söz konusu zanlıyı yurtdışına firar etmek üzereyken sıkı takip sonucu Bolu’da otoyol üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakaladı.

BİRÇOK CİNAYETTE PARMAĞI VAR

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yakalanan Kemal Ürün’ün, suç ağının İtalya’daki elebaşı Barış Boyun öncülüğündeki çete tarafından gerçekleştirilen bir gece kulübünün bodyguardının öldürülmesi, işadamı C.E.’ye yönelik ‘öldürmeye teşebbüs’ eylemi ile iki iş yerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu belirlendi.



Kemal Ürün

Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün ad sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çete elebaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI ÇOK SAYIDA EYLEM AÇIĞA ÇIKTI

Kemal Ürün’ün ortak hareket ettiği Barış Boyun adlı şüphelinin kontrolündeki suç ağına geçtiğimiz 14 Nisan’da İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 200’e yakın çete üyesi yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul’da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu sırada İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un liderliğindeki söz konusu suç örgütünün karıştığı çok sayıda eylemi aydınlatmış, kent genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı kasten yaralama’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘silah ticareti’, ‘mala zarar verme’, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘tehdit’ suçları açığa çıkarmış ve soruşturma dosyasına koymuştu.

(İHA)

