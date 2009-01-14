Çetin: ''ASKİ Ankara halkını soyuyor''

Ankara (AA)- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, ASKİ'nin, Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin, "kartlı sayaç abonelerinden güvence bedeli alınmaması" kararına rağmen, bu bedelleri hak sahiplerine iade etmediğini ifade ederek, "ASKİ'nin 250 bin adet civarında kartlı sayaç abonesi vardır. Alınan bu tutar ortalama 75 milyon TL etmektedir. Bu gerçek bir soygundur" dedi.

Çetin, TÜDEF ve Ankara Su ve Kanal Çalışanları Derneği (ASKİ SU-KA DER) tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yönetimindeki ASKİ'nin fahiş fiyatlarla su satarak, evrensel tüketici hakkı ve insan hakkı ihlali yaptığını savundu.

Ankaralıların su faturalarında 4 usulle soyulduğunu öne süren Çetin, bunları "her ay düzenli yapılan zam, okuma gün sürelerini uzatma yoluyla yapılan zam, kademelerin indirilmesi yoluyla yapılan zam, güvence (depozito) alma yoluyla el konulan tutar" olarak sıraladı.

ASKİ'nin her ay su faturalarına ÜFE oranına göre zam yaptığını ve bunun ASKİ Tarifeler Yönetmeliğine aykırı olduğunu ifade eden Çetin, yönetmelik çerçevesinde idarenin ÜFE oranının eksi (-) çıktığı aylarda tarifelerde herhangi bir indirime gitmediğini kaydetti. Çetin, Ağustos, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ÜFE'nin eksi (-) çıktığını söyledi.