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Çetin: ''ASKİ Ankara halkını soyuyor''

14.01.2009 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çetin: ''ASKİ Ankara halkını soyuyor''

Ankara (AA)- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, ASKİ'nin, Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin, "kartlı sayaç abonelerinden güvence bedeli alınmaması" kararına rağmen, bu bedelleri hak sahiplerine iade etmediğini ifade ederek, "ASKİ'nin 250 bin adet civarında kartlı sayaç abonesi vardır. Alınan bu tutar ortalama 75 milyon TL etmektedir. Bu gerçek bir soygundur" dedi.

Çetin, TÜDEF ve Ankara Su ve Kanal Çalışanları Derneği (ASKİ SU-KA DER) tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yönetimindeki ASKİ'nin fahiş fiyatlarla su satarak, evrensel tüketici hakkı ve insan hakkı ihlali yaptığını savundu.

Ankaralıların su faturalarında 4 usulle soyulduğunu öne süren Çetin, bunları "her ay düzenli yapılan zam, okuma gün sürelerini uzatma yoluyla yapılan zam, kademelerin indirilmesi yoluyla yapılan zam, güvence (depozito) alma yoluyla el konulan tutar" olarak sıraladı.

ASKİ'nin her ay su faturalarına ÜFE oranına göre zam yaptığını ve bunun ASKİ Tarifeler Yönetmeliğine aykırı olduğunu ifade eden Çetin, yönetmelik çerçevesinde idarenin ÜFE oranının eksi (-) çıktığı aylarda tarifelerde herhangi bir indirime gitmediğini kaydetti. Çetin, Ağustos, Eylül, Kasım ve Aralık aylarında ÜFE'nin eksi (-) çıktığını söyledi.

Çelik, tüm belediyelerin internet sitelerinde tarifelerini yayınlamasına rağmen ASKİ'nin yolsuzluğunu gizlemek için tarifeleri yayımlamadığını kaydetti.

-Uzatma yoluyla yapılan zam-

ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararıyla su sayaçlarını okuma süresinin 60 günde bir yapılması kararı alındığını, ancak idarenin Genel Müdürüne bırakılan yetki çerçevesinde 2008 yılı Haziran ayından bu yana sayaç okuma süresi 45 günden 56 güne çıkarıldığını belirten Çetin, oysa İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesinde su sayaçlarının aylık (30 gün) olarak düzenlenmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Fatura düzenlenme süresinin 60 gün yapılarak su tüketiminin en yüksek kademeden faturalandırıldığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Çünkü 1. kademe ile 2. kademe arasındaki fiyat farkı 2,5 katıdır. 0-10 metre küp tarifesi bir kandırmacadır. 3 kişilik bir aile bile 56 günde 30 metre küpten fazla su kullanmaktadır.

2 aylık tüketim 60 metre küpten aşağı olması demek zorunlu suya erişme hakkının bile engellenmesi demektir. Amaç gayet açıktır; kirli suyu bile olağanüstü fahiş fiyatla satarak Ankaralıyı soymaktadır. ASKi tarafından uygulanan asıl tarifede suyun fiyatı 20 metre küp kadar 3,84 TL, sonrası için 5,63 TL'dir."

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