Çetin Barajı nerede? Çetin Barajı ve HES açılıyor

Çetin Barajı ve HES projesinin inşaatı tamamlandı ve 5 Temmuz Pazar günü açılışının yapılması planlanıyor. Tamamlanmasının ardından Avrupa'nın RCC tipindeki en büyük barajı olan Çetin Barajı ve HES, 2,5 yılda tamamlandı. Limak Şirkerler Grubu 600 milyon dolar yatırımla inşaatını tamamladığı Çetin Barajı ve HES'in açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Çetin Barajı nerede?

Çetin Barajı ve HES projesi Siirt'in Pervari ilçesi Çukurköy'de Botan Çayı üzerinde yer alıyor.

Ne kadar enerji üretecek?

Avrupa'nın RCC tipindeki en büyük barajı olma özelliği taşıyan Çetin Barajı'nın gövdesi 165 metre yüksekliğinde, gövde hacmi ise 4,8 milyon metreküp seviyesinde. Çetin Barajı ve HES, tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından yıllık ortalama 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Bu üretim Türkiye ekonomisine yıllık olarak 100 milyon dolar katkı yapacak.

