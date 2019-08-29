HABER

Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Siirt gelecekte bir enerji üssü haline gelecek"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapımı devam eden Çetin Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yüzde 85'inin tamamlandığını belirterek, "Siirt gelecekte bir enerji üssü haline gelecek." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Atik'in söz konusu HES inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

"Tamamlanmasıyla 420 megavat kapasitesiyle 5 ilin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak Çetin HES'te bin 670 kişi çalışıyor." bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Vali Atik'in şu ifadelerine de yer verildi:

"Barajda çalışmalar aralıksız sürüyor. Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Tamamlandığında santral, yılda 1 milyar 174 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Bölgenin en büyük hidroelektrik santralinin tamamlanmasıyla dışa bağımlılık azalacak ve Siirt gelecekte bir enerji üssü haline gelecek. Bu devasa projenin hayata geçirilmesinde başta yatırımcı kuruluş Limak grubu olmak üzere, baraj inşasında çalışan emek veren tüm işçilerimize, mühendislerimize, teknik personele, yönetici kadrosuna teşekkür ederim."

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldıAnne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran kaldı
Neslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek olduNeslihan'ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çetin barajı Siirt

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.