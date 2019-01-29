Çetin kış şartlarında operasyonlar aralıksız sürüyor

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığı operasyonlar, çetin kış koşullarına rağmen aralıksız sürüyor.

Varto ilçesi kırsalında tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlarda yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında nokta operasyonları düzenliyor. 21 Ocak'ta gerçekleşen 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın 2019-11 Operasyonu' kapsamında, Varto ilçesi kırsalında tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsalda, yaya ve jet-ski'lerle ilerleyen kahraman Mehmetçik terör örgütüne göz açtırmıyor.

Bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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