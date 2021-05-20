Ceuta'daki göç dalgasından geriye kalan fotoğraflar

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas'tan yönelen göçmen akınında, olayların insani tarafını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 8 bin kişi, Fas'tan İspanyol topraklarına sınır hattını yüzerek ya da yürüyerek aşıp, girdi. Daha sonraysa binlercesi Fas'a geri gönderildi.

Kucaklaşma

Bir fotoğrafta, İspanyol Kızılhaçı'ndan bir gönüllü (yukarıda) Keuta'daki bir sahilde bir göçmeni avutmaya çalışırken görülüyor. Adını sadece Luna diye açıklayan gönüllü kadın İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, erkek göçmenin adını bilmediğini, sadece Senegalli olduğunu bildiğini belirtti.

Luna RTVE'ye yaptığı açıklamada "Ağlıyordu, elimi uzattım ve bana sarıldı" dedi.

20 yaşındaki Luna, bu kucaklaşmanın internette yoğun bir şekilde paylaşılmasının ardından, cinsiyetçi ve ırkçı mesaj bombardımanına uğradığını ve sosyal medya hesaplarını koruma altına almaya karar verdiğini belirtti.

Ancak Luna'ya gösterilen bu tepkiye karşılık da verildi ve #GraciasLuna (#TeşekkürlerLuna) etiketiyle Twitter'da 50 binden fazla paylaşım yapıldı.