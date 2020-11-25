Cevabını bulduk! Külotların içine konulan kumaş parçası bakın ne işe yarıyor

Kadın genital organı vücudun en savunmasız kısmıdır. Kadınların genital bölgesi nemli bir alan olması nedeniyle dışarıdan iltihaplanmaya neden olabilecek bir sürü etkiyle karşılaşır. Bu ekstra kumaş parçası zararlı olabilecek bakteriyel sorunlara karşı korur. Fazladan kumaş daha iyi nefes almasını sağlar. Bakteriler üreme şansı bulamaz.

CİNSEL ORGANA NEFES ALDIRIYOR

Külotların içindeki ekstra kumaş parçası, kalın dikişleri olması nedeniyle özellikle dar kot veya pantolon giyerken genital bölgenizi korumaya yardımcı oluyor. Ve cinsel organınızın daha iyi nefes almasını sağlıyor.

