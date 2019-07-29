Ceviz ağacından yapılan beşikte 4 kuşak büyüdü

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta yaklaşık bir asır önce usta ellerde şekillenen ceviz ağacından beşik, gelişen teknolojiye karşın 4 kuşaktır kullanılmaya devam ediyor.

Kale Mahallesi’nde oturan Aydın ailesinin 4 kuşaktır içinde ninnilerle büyüdüğü beşik, hala sağlamlığını koruyor. Yaklaşık bir asır önce ceviz ağacından birbirine geçmeli olarak yapılan beşik, Aydın ailesinin yanı sıra, komşuları tarafından da kullanılıyor. Desenleriyle de hayran bırakan asırlık beşikte yeni doğan çocuğunu büyüten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın (34), aynı beşikte kendisinin yanı sıra babası ve dedesinin de yattığını söyledi. Aydın, “Bu kullandığımız beşik, ceviz ağacından yapılmış. Dedem, babam, biz ve şu anda bizim çocuklarımız. Dört kuşaktır biz bu beşiği kullanıyoruz. Bundan sonraki kuşaklara da taşıyacağız" dedi.

Beşiğin, mahallede yeni doğan bebekler için de istendiğini ifade eden Murat Aydın, "Beşiğin bizde maddi değeri olmasa da manevi ve kültürel değeri çok yüksektir. Özellikle manevi değeri yüksek olan bu beşiğimiz, bir tarih açısından önemlidir. Dedemizin, babamızın kaldığı bir beşiktir. Kendim dahil, bu beşik içerisinde ninniler söylenilerek büyütüldüm. Mahallemizde yeni doğan bir bebek olduğu zaman, bu beşiği bizlerden istiyorlar. Biz beşiğimizi onlara da veriyoruz. Çocuklarını bu beşik içerisinde büyütüyorlar" diye konuştu.