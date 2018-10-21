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Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

Ceviz pek çok faydası olan, beslenme uzmanlarının tavsiye ettiği yemişlerden biridir. Peki hep yiyerek tükettiğimiz cevizin suyunu içebileceğinizi biliyor muydunuz. Ceviz suyunun faydaları pek çok sağlık sorununa derman oluyor. Peki pek çok şeye iyi gelen ceviz suyu zayıflatır mı? İşte gerek cevizin ve ceviz suyunun faydaları, ceviz suyunun hazırlanışı ve tüketilmesi ile ilgili merak ettikleriniz...

Ceviz suyunun faydaları nelerdir? Ceviz suyu zayıflatır mı? Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz çok sayıda mineral ve vitamin içeren çok faydalı bir yemiştir. Pek çok uzman her gün bir avuç yemenin özellikle kalp sağlığı ve beyin için ne kadar faydalı olduğunu belirtmektedir. Peki ceviz kadar ceviz suyunun da ne kadar yararlı olduğunu biliyor muydunuz? Ceviz suyunun faydaları çeşitli hastalıklara karşı şifalıdır. Ceviz suyunun ne kadar tavsiye edildiğini duyanlar ceviz suyu zayıflatır mı diye de merak ediyorlar. Peki ceviz suyunun faydaları nelerdir ve nasıl hazırlanır?

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Hani asıl vitamini kabuğunda derler ya ceviz için tabii ki hiç öğle değil ama asıl vitamini suyunda dense yeridir. Cevizin suda bekletilmesi faydaları içeriklerinin suya geçmesini ve vücuda daha rahat alınmasını sağlar. Bu yüzden özellikle diyet yapanların ara öğün olarak tükettiği, pek çok yemeğin ve tatlının malzemesi olan cevizi, ceviz suyu olarak da tüketebilirsiniz. Gelelim ceviz suyunun faydalarına...

Sindirim sistemine fayda olarak sabahları aç karnına içildiğinde ceviz suyunun karış şişkinliğine, gaz sıkıntılarına iyi geldiği belirtilmektedir. Ayrıca kabızlığın geçmesine de yardımcı olur.

Ceviz suyu, adet sancısının düzene girmesine ve adet dönemi ağrılı geçenlerin bu dönemi daha rahat atlatmasına yardımcı olur.

Bebek bekleyen kadınlar veya çocuğunu kucağına almış emziren anneler için de ceviz suyu yararlıdır. Hem hamilelik döneminde kilo alımına engel olur hem de ceviz suyundaki önemli vitaminler emziren annenin sütü ile çocuğa geçer. Böylece bebek pek çok yararlı vitamin ve minerali doğal yolla yani anne sütü ile almış olur. Ayrıca alerjilere karşı bebeğinizin daha dirençli olmasını sağlar.

Ceviz suyu yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.

Karaciğer problemlerine karşı etkilidir ve karaciğeri güçlendirir.

Çağın hastalığı strese karşı da faydalıdır. Antioksidan özellikleri ve omega-3 sayesinde vücudu rahatlatır, stresi azaltır.

Bağırsaklarınızdaki sıkıntılara karşı faydalıdır. Düzenli ceviz suyu ile gaz sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Ceviz ve ceviz suyu da diyabete karşı adeta doğal bir ilaçtır. Ceviz kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Cevizde yer alan melatonin bileşikleri rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Vücutta üretilmediği için ancak ceviz gibi gıdalarla ile vücuda alınabilir.

Saçları güçlendirir. Barındırdığı B7 vitamini ya da diğer adıyla biotin saç dökülmelerini azaltır ve saçları kuvvetlendirir.

Ceviz deyince akla omega-3 gelir. Cevizdeki omega 3, e vitamini, folat, antioksidanlar beyin işlevleri için çok faydalıdır. Öyle ki davranışsal yeteneklerin gelişmesine de yardımcı olur.

Antioksidan içeriği zengin olan ceviz vücudunuzu mikroplara karşı korur.

Araştırmalar cevizin kanser riskini de azalttığını ortaya çıkartmıştır. Özellikle prostat kanserini yüzde 30 ile 40 arasında azalttığı ortaya konmuştur. Ayrıca cevizin göğüs kanserine karşı etkileri de araştırılmaktadır.

CEVİZ SUYU ZAYIFLATIR MI?

Her ne kadar ceviz suyunun yukarıda değindiğimiz pek çok faydasının yanında en çok merak edileni ceviz suyunun zayıflatıp zayıflatmadığı. Google’da da sık sık cevabı aratılan bu sorunun cevabı evet, ceviz suyu göbek eritmeye ve kilo vermeye yardım eder. Ceviz vücudun yağ yakmasına yardımcı olan protein özleri barındırmaktadır.

Ceviz suyu metabolizmayı da hızlandırdığı için kilo vermeye çalışanlar için faydalı bir içecektir. Her gün aç karnına 1 bardak ceviz suyu içebilirsiniz. Çeşitli diyet programlarında ara öğünlerde yer almaktadır.

Ceviz suyu 40 yaş üzerindeki erkeklerin prostatla ilgili problemlerini çözmeye de yardımcı olur.

Ceviz ve ceviz suyunun tokluk hissini artırması da diyet yapanların kalori alımını azaltmalarına yardımcı olur. İçindeki 2, omega 3, protein ve lif ile tokluk hissi yaratır.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

10 adet cevizi temizleyin ve 6 su bardağı kadar ılık suya atın. Cevizlerin su içinde 7 ila 8 saat beklemesi gerekiyor. Bu karışımı sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz.

Alternatif olarak sadece sabahları içecekseniz her gece 1 porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Gece yatmadan önce bir bardak suya bir tam ceviz yerleştirirseniz de sabaha ceviz suyunuz hazır olmuş olur. Sabahları aç karnına içilmesi tavsiye edilen ceviz suyunu bu şekilde geceden hazırlayabilir sabah dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına içebilirsiniz.

CEVİZİN BESİN DEĞERİ

1 adet orta boy bir cevizin kalorisi ve besin değerleri şu şekildedir:

Karbonhidrat (g): 0.69

Protein (g): 0.76

Yağ (g): 3.26

Lif (g): 0.34

Kolesterol (mg): 0

Sodyum (mg): 0.1

Potasyum (mg): 22.05

Kalsiyum (mg): 4.9

Vitamin A (iu): 1

Vitamin C (mg): 0.09

Demir: 0.15

ceviz ve findik

OMEGA 3 NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Omega 3 yağ asitleri vücutta üretilmediği için gıdalarla alınması gerekmektedir. Bu yüzden omega 3 yap asitlerini içeren gıdalar vücudumuz için önemlidir. Çocuklukta, yetişkinlikte, yaşlılıkta vücudun omega-3 yap asitlerine olan ihtiyacı bitmez. Cevizde bulunan omega 3 yağ asitlerinin faydaları şunlardır:

Kolestrolü düşürmesiyle kalp hastalıkları, kalp krizi ve akut inme riskini azaltır,

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,

Kansere karşı koruma sağlar,

Beyin, retina, sperm ve cilt hücrelerini kuvvetlendirir,

Kan şekerinin düzenlemesine yardımcı olur ki diyabet için yararlıdır,

Anne karnındaki bebeğin gelişimine katkı sağlar,

Erken doğum riskini azaltır,

Depresyon tedavisinde destek olarak kullanılabilir,

Buna ve alzheimer riskini düşürür,

Sakinleşmeye yardımcı olur,

Gözdeki sarı nokta hasarı riskini azaltır (omega 3 eksikliği görme fonksiyonlarının azalmasına yol açar),

Kemiklerin güçlenmesine destek olur,

Eklem iltihaplarını azaltır,

DAmar sertliğinin oluşmasını yavaşlatır,

İyi kolestrolü artırır, kötü kolestrolü düşürür,

Romatizmal rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.

Omega 3 yağ asitleri ceviz dışında somon, ton balığı, uskumru, sardalya, hamsi, keten tohumu yağı, ada çayı yağı, kivi, semizotu soya filiz, kuru fasulye, badem, nohut, mısır, çörek otu yağı, soya yağı, marul, lahana, brokoli yiyeceklerinde de bulunur.

CEVİZ İLE YAPILABİLECEK BAŞKA SAĞLIKLI TARİFLER

Ancak cevizden sağlıklı bir ceviz suyu yapmak yerine başka sağlıklı ve lezzetli tarifler de deneyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğimiz yazımızda sizin için salatalardan, çöreklere, tatlılardan mezelere, et yemeğinden kurabiyeye, börekten kahvaltılıklara çeşitli cevizli tarifler hazırladık.

Omega 3'ün Kralı Ceviz İle Yapabileceğiniz 15 Sağlıklı TarifOmega 3'ün Kralı Ceviz İle Yapabileceğiniz 15 Sağlıklı Tarif
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