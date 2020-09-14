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Cevizlibağ'da endişelendiren yoğunluk

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmasına kısıtlama getirilmesinin ardından metrobüs, otobüs, tramvay kullanan vatandaşlar seferlerin artırılması talebinde bulundu. Hala ayakta yolcu alındığını belirten vatandaşlar, kurallara uyulmadığını ve şoförler tarafından gerekli uyarıların yapılmadığını belirtti.

Cevizlibağ'da endişelendiren yoğunluk

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar otobüs, metrobüs ve tramvayda sosyal mesafeyi koruyamadıklarını ve koronavirüs nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için Cevilibağ Metrobüs durağını kullanan Göker Yaşar Gümüşler, "Hastalık kol geziyor. Ayakta duranların sayısı oturanların üç katı. Çok kalabalık, değişen hiçbir şey yok. Sabah işe giderken, akşam da dönerken kullanıyorum bu saatlerde hep böyle" dedi.

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"SEFERLER YETERSİZ"

Samet Akgün, "Metrobüslerde de otobüslerde de durum aynı. Sefer sayıları bence yetersiz. Metrobüsler o yüzden tıklım tıklım oluyor. İnsanlar birbirlerine temas etmeden duramaz. Şu ana kadar kimsenin de uyarı yaptığını görmedim" diye konuştu. Battal Taş ise "Metrobüste ayakta duracak yer bulmak bile zor. Beylikdüzü'nden binip Mecidiyeköy'e gittiğinizde kalabalığı göreceksiniz. Kasımpaşa'da çalışıyorum saat 08.00'de iş başı yapmam lazım saat 08.15 oldu. İşe geç kalacağım seferler yetersiz" ifadelerini kullandı.

DHA

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