Çevre dostu Vestel’den 22 milyon liralık tasarruf

İSTANBUL (AA) - Vestel çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarıyla rekor kırdı. 2018 yılında 22 milyon liralık tasarruf sağlayan yatırımlar, üretim süreçleri ve atık yönetimi alanında yapıldı. Hayata geçen projeler Vestel’e hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödül getirdi.

Vestel açıklamasına göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarını sıralayan Vestel, 2018 yılında toplam 22 milyon liralık tasarruf sağladı.

Vestel Beyaz Eşya, 481.029,12 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlayan vakum pompalarında verimlilik artırıcı proje başta olmak üzere küçük ve büyük çaplı 56 adet iyileştirme ve projeyle 4.1 milyon liranın kaybını önlerken; 2018 yılında ciro başına düşen elektrik harcamasını yüzde 23, doğalgaz harcamasını yüzde 26 ve su harcamasını yüzde 32 azalttı.

Elektronik tarafındaki atık boya projesiyle de 2018’de 18 milyon lira tasarruf eden Vestel, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından ödüllendirildi.