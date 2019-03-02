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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 02:30 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki “Cumhur İttifakı” seçim bürosunun açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren şehirleri, ilçeleri gezerek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.“İlk Kurşunun atıldığı yiğit Dörtyol bugün gerçekten çok coşkulusunuz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki “Cumhur İttifakı” seçim bürosunun açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren şehirleri, ilçeleri gezerek, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.
“İlk Kurşunun atıldığı yiğit Dörtyol bugün gerçekten çok coşkulusunuz. Bugün birçok ilçemize uğradık kardeşlerimize hasbihal ettik. Ama görüyoruz ki Dörtyol başka bir Dörtyol hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye vatandaşlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Göreve geldiğimiz günden itibaren şehir şehir ilçe ilçe geziyor. Vatandaşlarımızla bir araya geliyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir masa etrafında konuşarak ve aynı masada karar alarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları şehirlerimizde görmek suretiyle projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim Cumhurbaşkanlı Hükümet Sisteminden anladığımız bu. Bugünde 8 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Milli mücadele şehri Hatay’ımızdayız. Bugün Hatay’ımızın bir çok ilçesine ziyaret ederek ilçelerimizin problemleri, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, alt yapı üst yapı birçok projeye ilişkin kararlar aldık. Sizden aldığımız güç, kuvvet ve destekle de bu projeleri hayata geçireceğiz.
“31 Mart’ta, Cumhur ittifakı ile birlikte seçimlerimize giriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki ’Bu ülkenin bekası benim şahsi bekamdan daha önemli’ dedi. Biz Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası üzerine kurduk. Bu ülkenin birliği beraberliği üzerine kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ile Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve kapalı kapılar ardında değil, bir masa etrafında değil, 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu birliğin, bu dirliğin, bu bayrağın beraberliği için sokakta can vererek kurduk. İnşallah bu birlik bu kutlu yürüyüş çok daha uzun sürecektir ve şehirlerimizin 2053’nü, 2071’ni birlikte planlayacağız ve bu kutlu birlik ilelebet devam edecektir. ” dedi.
Bakan Kurum; “Tabi biz bu kutlu birliği kurarken diğer tarafta da bir “zillet ittifakı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum;

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