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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan su uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan su uyarısı

Kurum, Twitter hesabından, bilinçli su kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken, suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım."

''SU OLMAZSA YARIN OLMAZ''

Kurum'un paylaşımının ekinde yer alan su kullanımına ilişkin videoda da şu uyarılara yer verildi:

"Evde geçen bugünlerde hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınalım. Küresel ısınmanın da etkileriyle su kaynaklarımızın azaldığını unutmadan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bugünler biter ama su biterse hayat da biter. Dışarı çıktığımızda yemyeşil bir çevre karşılasın bizi. Dereler gürül gürül aksın, topraktan bereket taşsın. Yeşil susuz olmaz, su olmazsa yarın olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Su

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