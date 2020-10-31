Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremde 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 799 yaralı vatandaşımız var. Yaralıların 24’nün durumu ağır. İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde görevlendirmeler yapıldı. Faaliyetler devam ediyor. "
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremde 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 799 yaralı vatandaşımız var. Yaralıların 24’nün durumu ağır. İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde görevlendirmeler yapıldı. Faaliyetler devam ediyor. "
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremde 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 799 yaralı vatandaşımız var. Yaralıların 24’nün durumu ağır. İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde görevlendirmeler yapıldı. Faaliyetler devam ediyor. "