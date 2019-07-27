Çevre ve Şehircilik Bakani Murat Kurum Niğde’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde’mize de bir Millet Bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metre karelik alanı Millet Bahçesi yapıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Bakan Kurum, Bor Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Serkan Baran ile makamında görüştü. Bor ilçesindeki tarihi sit alanlarını gezen Bakan Kurum, vatandaşlara sohbet etti, Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi ileri biyolojik arıtma tesissi inşaatında incelemelerde buldu.

Niğde Valiliği ziyaretinde Bakan Kurum, kendini karşılayan Sıfır Atık projesi kapmasında "kahraman çevreci" iki çocuğa oyuncak hediye etti, madalya taktı. Kurum, valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kahramanlar diyarı Niğde’nin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık eden güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Bu güne kadar Niğde’ye AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkati çeken Bakan kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yağılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de sayın Cumhurbaşkamızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli karaları aldık. Hızlı bir şekilde 2023’ün Niğde’si için de bu projeleri uyguluyor olacağız” dedi.