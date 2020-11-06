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Çevre yolunda kaplumbağa şaşkınlığı! Kırmızı ışıkta bekleyip yaya geçidini kullandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 13:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafiğin yoğun olduğu kuzey çevre yolu üzerinde bulunan yaya geçidinde ilginç anlar yaşandı. Bir kaplumbağa, kırmızı ışıkta bekleyerek yeşil yanınca yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. İşte o anlar...

Yolun yarısında araçlar için yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri kaplumbağanın karşıya geçmesini bekledi.

Osmaniye merkez kuzey çevre yolu üzerinde bir araç sürücüsünün cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kaplumbağa ilginç görüntüler oluşturdu. Yaya geçidinin üzerinde bekleyen kaplumbağa, yayalar için yeşil ışık yanınca, yolun karşı tarafına geçmek için hızlı adımlarla yürüyor.

KAPLUMBAĞAYI GÖRENLER KALDIRIMA ULAŞMASINI BEKLEDİ

Kaplumbağa yolun yarısına gelince araçlar için tekrar yeşil ışık yanınca, kaplumbağayı fark eden araç sürücüleri hareket etmeyerek kaplumbağanın geçişini bekledi. Yolun karşısına geçmeyi başaran kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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